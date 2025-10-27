ARA
  Anasayfa
  Borsa
  Borsa İstanbul'da takaslar ne zaman gerçekleşecek? (28-29 Ekim tatil mi?)

Borsa İstanbul'da takaslar ne zaman gerçekleşecek? (28-29 Ekim tatil mi?)

Bu hafta borsanın çalışma günlerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle değişikliler olacak. Peki, borsanın bu hafta çalışma ve tatil günleri nasıl? İşte detaylar:


Son Güncellenme:
Borsa İstanbul'da takaslar ne zaman gerçekleşecek? (28-29 Ekim tatil mi?)

Borsa İstanbul'da bugün (27 Ekim) ve yarın (28 Ekim) gerçekleştirilen işlemlerin takası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 31 Ekim'de yapılacak.

28 EKİM YARIM GÜN, 29 EKİM TATİL

  • Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. 
  • Pay Piyasası'nda, bugünkü ve yarınki işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma tarihli işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe gerçekleşecek. 
  • Yarın takas yapılmayacak.
  • Borsa İstanbul'da 28 Ekim Salı günü yarım gün seans yapılacak olup, 29 Ekim Çarşamba günü işlem gerçekleşmeyecek.
  • Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 28 Ekim'de fiziki teslimat, 29 Ekim'de takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

TarihResmi TatilDurum
1 Ocak 2025, ÇarşambaYeni Yıl TatiliKapalı
29 Mart 2025, CumartesiRamazan Bayramı ArefesiKapalı
30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-SalıRamazan BayramıKapalı
23 Nisan 2025, ÇarşambaUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2025, PerşembeEmek ve Dayanışma GünüKapalı
19 Mayıs 2025, PazartesiAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
5 Haziran 2025, PerşembeKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-PazartesiKurban BayramıKapalı
15 Temmuz 2025, SalıDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
30 Ağustos 2025, CumartesiZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2025, SalıCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2025, ÇarşambaCumhuriyet BayramıKapalı

 

