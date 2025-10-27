Borsa İstanbul'da bugün (27 Ekim) ve yarın (28 Ekim) gerçekleştirilen işlemlerin takası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 31 Ekim'de yapılacak.
28 EKİM YARIM GÜN, 29 EKİM TATİL
- Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.
- Pay Piyasası'nda, bugünkü ve yarınki işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma tarihli işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe gerçekleşecek.
- Yarın takas yapılmayacak.
- Borsa İstanbul'da 28 Ekim Salı günü yarım gün seans yapılacak olup, 29 Ekim Çarşamba günü işlem gerçekleşmeyecek.
- Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 28 Ekim'de fiziki teslimat, 29 Ekim'de takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ
|Tarih
|Resmi Tatil
|Durum
|1 Ocak 2025, Çarşamba
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|29 Mart 2025, Cumartesi
|Ramazan Bayramı Arefesi
|Kapalı
|30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|23 Nisan 2025, Çarşamba
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2025, Perşembe
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|19 Mayıs 2025, Pazartesi
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|5 Haziran 2025, Perşembe
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2025, Salı
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Ağustos 2025, Cumartesi
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2025, Salı
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|29 Ekim 2025, Çarşamba
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı