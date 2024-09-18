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  • Lübnan'a 2. siber saldırı: Bu kez telsizler patladı

Lübnan'a 2. siber saldırı: Bu kez telsizler patladı

Dünkü çağrı cihazı patlamalarının ardından bugün de Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 3 kişi öldü, yüzü aşkın kişi de yaralandı.

18 Eylül 2024 | 17:56
Son Güncellenme: 18 Eylül 2024 | 18:57
Lübnan'a 2. siber saldırı: Bu kez telsizler patladı

Bölgedeki AA muhabiri, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde patlamalar meydana geldiğini belirtti.

Telsiz cihazlarının patlatılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı, bazı ev ve araçlarda da yangın çıktığı ifade edildi.

İlk belirlemelere göre telsiz patlamalarında 3 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkedeki telsiz cihazların patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın üzerinde İsrail’e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi.

BM Genel Sekreteri, Lübnan ve Suriye'deki olayların ardından alarma geçtiklerini belirterek, tüm taraflara gerginliğin yayılmasını engellemek için itidal çağrısında bulundu.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine hava saldırısında bir kadın öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail Sur kentinin kırsalında bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybederken İsrail'e ait hava araçlarının bölgede yoğun uçuş yaptığı aktarıldı.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da dün Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

 

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