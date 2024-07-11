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  • Elon Musk 500 milyon doları aşan tazminat davasından aklandı

Elon Musk 500 milyon doları aşan tazminat davasından aklandı

ABD'de mahkeme, milyarder iş insanı Musk'ın eski Twitter çalışanlarına kıdem tazminatı borcu olmadığına karar verdi.

11 Temmuz 2024 | 09:38
Elon Musk 500 milyon doları aşan tazminat davasından aklandı

ABD’li girişimci ve eski adıyla Twitter, yeni adıyla X’ olarak bilinen sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, işten çıkardığı eski Twitter çalışanlarına en az 500 milyon dolar tazminat ödememekle suçlandığı davadan aklandı.

 Elon Musk, 2022'de sosyal medya platformunu devralmasının ardından, aralarında dönemin CEO'su Parag Agrawal'ın da bulunduğu 6.000'den fazla Twitter çalışanını işten çıkardığı için birçok davayla karşı karşıya kalmıştı.

Twitter'ın eski yöneticileri tarafından açılan davada Elon Musk’ın işten çıkarılan Twitter çalışanlarına sözleşmede vaat edilenden daha az kıdem tazminatı ödediği iddia edilmişti.

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Babacan Holding halka arz planını açıkladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 7 şirket
Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu
Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)
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