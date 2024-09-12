İngiltere’de Buckingham Sarayı’nın muhafızlığını yapan askerlerin giydiği şapkalar maliyetleri nedeniyle tartışmanın fitilini açıkladı. İşte tartışmanın detayları:

Ülkede Savunma Bakanlığı, bilgi edinme yasası kapsamında geleneksel ayı postu şapkaların her birinin 2.000 sterlinden fazla maliyete sahip olduğunu açıkladı. Kraliyet Muhafızları üniformasının temel özelliği olan tören şapkaları, yüzyıllardır kara ayıların kürkünden yapılıyor. Maliyeti ise son dönemde yüzde 30 arttı.

Tören şapkalarının maliyeti hayvan hakları savunucusu PETA örgütünün başvurusuyla ortaya çıktı. Her bir şapkanın hükümete maliyetinin 2.040 sterlin (89 bin lira) gibi bir rakama ulaştığı duyuruldu. Tören şapkaları için 9 yılda toplamda 1 milyon sterlinden fazla harcama yapıldığı, sadece 2023'te 24 tane satın alındığı ortaya çıktı.

PETA SUNİ KÜRK İÇİN BASKI YAPIYORDU

PETA uzun zamandır tören şapkalarında suni kürk kullanılması için Savunma Bakanlığı'na baskı yapıyordu. PETA'dan Elisa Allen, grubun 'Savunma Bakanlığı'nı, katledilen yaban hayvanlarından yapılan şapkalara para harcamayı bırakıp bugünden itibaren suni kürke geçmeye çağırdığını' söyledi. Şapkalarda gerçek hayvan kürkü kullanılmasının önüne geçmeye çalışan PETA şimdi bu şapkaların İngiliz halkına maliyeti olduğu vurgusunu da yapıyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise “ihtiyaçları (dayanıklılık, güvenlik) karşılamaları durumunda suni kürk seçeneğini değerlendirmeye hazır olduklarını" duyurdu.

Savunma Bakanlığı, şapkalarda kullanılan kürkün Kanada'da lisanslı avlarda öldürülen ayılardan elde edildiğini; şapka siparişi için ayı öldürülmediğini söylüyor. Hayvan hakları savunucuları ise avcıların hayvanlara acı çektirdiği suçlamalarının yanı sıra tek bir şapka yapmak için en az bir ayının derisinin gerektiğini söylüyor.

NASIL VE NEDEN ORTAYA ÇIKTI?

Daily Mail'in haberine göre ayı postundan yapılan şapkalar ilk olarak 1815 yılında Waterloo Muharebesi'nden sonra ortaya çıktı ve askerlerin daha uzun ve daha korkutucu görünmelerini sağlamak için tasarlandı.

