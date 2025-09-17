ARA
DOLAR
41,30
0,15%
DOLAR
EURO
48,96
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
4869,37
-0,46%
GRAM ALTIN
BIST 100
11167,53
-0,14%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Microsoft'tan İngiltere'ye dev yapay zeka yatırımı: 30 milyar dolar

Microsoft'tan İngiltere'ye dev yapay zeka yatırımı: 30 milyar dolar

ABD'li teknoloji devi Microsoft, 2028 yılına kadar İngiltere genelinde yapay zeka altyapısı ve devam eden operasyonlarına 30 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.


Microsoft'tan İngiltere'ye dev yapay zeka yatırımı: 30 milyar dolar

Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek İngiltere ziyareti öncesinde bir blog yazısı kaleme aldı.

Yazıda, Microsoft'un 2025'ten 2028'e kadar İngiltere'de yapay zeka altyapısı ve devam eden operasyonlara 30 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı bildirildi.

Bunun bu zamana kadar İngiltere'ye yapılan en büyük finansal taahhüt olduğuna işaret edilen yazıda, "Bu yatırım, İngiltere'nin bulut ve yapay zeka altyapısını oluşturmak için 15 milyar dolarlık sermaye harcamalarını da içeriyor." ifadesine yer verildi.

Yazıda bu yatırımın Nscale şirketi ile ortaklaşa 23 binden fazla gelişmiş grafik işlem birimi içeren ülkenin en büyük süper bilgisayarının kurulmasını sağlayacağı aktarıldı.

Söz konusu yatırımın, İngiliz şirketlerden gelen artan yapay zeka talebini karşılamak için Microsoft veri merkezinin kapsamını da genişleteceğine işaret edilen yazıda, yatırımın diğer yarısının ise İngiltere genelinde şirketin devam eden faaliyetlerini destekleyeceği belirtildi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL