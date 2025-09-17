Kurduğu şirkete 5 yıl sonra geri döndü: Hangi sektöre odaklanacak?

Yıllarca süren regülasyon baskılarının ardından, Alibaba Group Holding Ltd., en güçlü kozunu sahaya sürerek eski ihtişamına geri dönmeyi hedefliyor: Kurucu Jack Ma... 2020 yılında kamuoyundan uzaklaştıktan sonra, 5 yıl aradan sonra yeniden şirkette işin başında. Dış basına göre etkisi, özellikle yapay zekâ ve e-ticaret savaşlarında belirgin şekilde görülüyor.

Perde Arkasındaki Güç



Şirkete yakın kaynaklara göre, Ma beş yıl sonra ilk kez işlere doğrudan müdahil oluyor. En dikkat çekici adımlarından biri, rakip JD.com Inc.'e karşı başlatılan e-ticaret savaşında 50 milyar yuan'a (7 milyar dolar) kadar sübvansiyon harcama kararında oynadığı kilit rol. Bu, Çin e-ticaret pazarının yeni gerçeklerine, yani kıyasıya rekabete ve hızlı teslimat savaşlarına bir yanıt niteliği taşıyor.

Businesstimes'ın haberine göre Ma, Alibaba’nın yapay zekâdaki ilerlemeleri konusunda sürekli güncellemeler talep ediyor. Bir yöneticiden bir günde üç kez bilgi istediği bile söyleniyor. Ma, şirketin kendi geliştirdiği çipler ve yapay zekâ modellerinin önemine vurgu yapıyor.

Pekin’in Onayı ve Yeni Bir Dönem



Bir zamanlar Çin’in en zengin ve etkili teknoloji lideri olan Ma’nın dönüşü, Pekin’in teknoloji sektörüne yönelik duruşunun yumuşadığına dair bir sinyal olarak yorumlanıyor. Şubat ayında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile tokalaşması, Ma'nın "gözden düştüğü" dönemin sona erdiğine ve büyüme arayışındaki Çin hükümeti için yapay zekânın ne kadar kritik hale geldiğine işaret ediyor.

Alibaba'nın Yeni Gerçekleri



Ma’nın liderlik ettiği dönemde Alibaba, pazarın yüzde 85'ine hâkimdi. Ancak bugün durum farklı. Meituan ile kıyasıya bir rekabet içinde olan şirket, yemek teslimat pazarında yüzde 43 pazar payına sahipken, Meituan yüzde 47 ile önde.

Ma'nın dönüşü, aynı zamanda Alibaba'nın eski ihtişamını yeniden yakalama çabasının bir parçası. Şirketin yönetiminde güvenilir isimler olan Joe Tsai ve Eddie Wu'ya güveniyor. Wu, özellikle teknoloji ve yapay zekâ konularında liderlik yaparken, Tsai yönetim kurulunda Ma'nın en büyük destekçisi olarak konumlanıyor.



Ma'nın 2020'deki eleştirel konuşması, Ant Group'un halka arzının engellenmesine ve Pekin'in teknoloji devleri üzerindeki baskıyı artırmasına neden olmuştu. Bu süreçte Alibaba'nın piyasa değeri yaklaşık 700 milyar dolar azalmış ve çalışan morali ciddi şekilde düşmüştü. Şimdi Ma, bu zorlukların üstesinden gelmek için geri döndü.