Kadın kıyafetlerinin neden fazla cebi yok?

Son dönemde özellikle TikTok’ta yayılan konuya ilişkin videolar kadın kıyafetlerinde neden yeterince cep yok sorusunu gündeme taşıdı. Çünkü kadın kıyafetlerinde var olan cepler çoğunlukla erkek kıyafetlerindekinden daha az ya da daha küçük. Bazılarıysa aslında sahte cep.

Fashion Magazin'e göre ceplerin tarihçesi çok eskiye gidiyor. Örneğin 1991’de, Alpler’de bakır çağından kalma bir mumya olan Ötzi bulundu ve eşyalarının çoğu sağlam durumdaydı. Arkeologlar, kemerine dikilmiş bir keseyi keşfederek bugüne kadar bilinen en eski cebin izini MÖ yaklaşık 3300 yılına kadar takip etmeyi başardı.

KADIN KIYAFETLERİ VE CEPLER

Orta Çağ’da ise hem erkekler hem kadınlar bel kemerlerine iple bağlanan ya da kayışlara tutturulan küçük deri ya da kumaş torbalar taşımaya başladı. Zaman içinde suç oranları arttıkça kese ve içindekiler korunmak için giysilerin dışından iç kısmına, gizli bir noktaya taşındı.

Fashion Magazin'e göre modern cebin gerçekten tasarlanması ise 17. yüzyıla kadar gerçekleşmedi ve bu dönemde kadın ve erkek arasında eşitsiz bir moda ayrımı doğdu. Erkek takımlarında cepler bugünkü gibi doğrudan dikişlerin ve kumaş astarının içine işlenmeye başlandı. Buna karşın kadın modasında Orta Çağ usulü devam ediyordu. 1870’ler ve 1880’lerde kısa bir süre için Avrupa'da terziler elbiselerin kuyruk kısmına cepler yerleştirdi; bu da kadınların eşyalarını almak için ellerini arkaya uzatıp karıştırmalarını gerektiriyordu.



BBC'nin makalesine göre de bu cep eşitsizliğinin tarihsel bir kökeni var. Makaleye göre 16. ve 17. yüzyıllarda kadınların eteğinin altına bağlanan, değerli eşyalarını koydukları çıkarılabilir cepleri vardı. Ancak 18. yüzyılın sonlarına doğru daralan kesimler yüzünden bu cepler ortadan kalktı. Bu durum, kadınların kamusal alanda para, anahtar gibi kendi eşyalarını taşıyamaması ve erkeklere bağımlı hale gelmesi demekti.

BBC'ye göre 20. yüzyılın başlarında cep meselesi siyasi bir boyut kazandı. Oy hakkı isteyen kadın hareketi savunucuları aynı zamanda cep de talep ediyordu. Hatta o dönemde kadınların ceplerini doldurmasıyla dalga geçen karikatürler bile yayınlanmış.

1940'larda ise Amerikalı tasarımcı Claire McCardell, günlük kullanıma uygun, şık ama işlevsel tasarımlarında cepleri kadınlara kazandıran ilk isimlerden olmuş. McCardell’e göre cepler yalnızca eşya koymak için değil, kadınlara özgüven ve rahatlık da sağlıyordu.

Makale şöyle devam ediyor: "Savaş sonrası dönemde Christian Dior’un “New Look” akımıyla dar bel ve geniş etekler yeniden moda oldu. Dior 1954’te, “Erkeklerin cepleri vardır çünkü eşya taşırlar; kadınların cepleri ise sadece süs içindir” diyordu. Dior’un 2025-26 sonbahar/kış koleksiyonu ise ceplerle doluydu. Prada, Louis Vuitton ve Simone Rocha gibi markaların defilelerinde de mankenlerin ellerini derin ceplere sokarak podyumda özgüvenle yürüdükleri görüldü. Ancak bunun kalıcı bir dönüşüm mü, yoksa kısa vadeli bir trend mi olduğu belirsiz".

Bugün ise yapılan araştırmalar, kadınların %40’ının cepsiz olduğunu fark ettikleri kıyafeti satın almaktan vazgeçtiğini gösteriyor.

ÇANTA ENDÜSTRİSİ İÇİN Mİ?

Bir görüşe göre kadın kıyafetlerinde hala fazla cep olmamasının nedeni çanta endüstrisi ile ilgili de olabilir. 1950’lerden bu yana moda endüstrisinde adeta bir rol değişimi yaşandı. Başlangıçta kullanışlı bir aksesuar ve giyim markalarının eğlenceli bir uzantısı olan çantalar, birçok lüks marka için ciddi bir gelir kaynağına dönüştü.