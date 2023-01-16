Morgan Stanley'e göre lüks mallara dünyada en çok para harcanan ülke

Küresel yatırım bankası, Güney Korelilerin lüks ürünlere yaptığı toplam harcamanın 2022'de bir yıl öncesine göre yüzde 24 artarak 16,8 milyar dolara yükseldiğini ve bunun kişi başına yaklaşık 325 dolar olduğunu tahmin ediyor. Bu oran sırasıyla Amerikalılar ve Çinliler tarafından harcanan 280 $ ve 55 $'dan çok daha yüksek. Morgan Stanley, Koreliler arasında lüks mallara olan yüksek talebin, yıllar içinde artan satın alma gücü ve sosyal konumlarını zenginlikleriyle gösterme arzularından kaynaklandığını düşünüyor.

CNBC'nin haberine göre lüks markalar da Kore’de güçlü satışların altını çiziyor.

Moncler, Güney Kore’deki gelirinin ikinci çeyrekte pandemi öncesine göre “iki kattan fazla arttığını” söyledi.

Cartier’in sahibi Richemont Group, Kore’nin 2022′de satışların hem bir yıl hem de iki yıl öncesine göre çift haneli büyüdüğü bölgelerden biri olduğunu söyledi. Prada, Çin kısıtlamalarının 2022 perakende performansında %7′lik bir düşüşe katkıda bulunduğunu söylerken, moda evi düşüşün “Kore ve Güney Doğu Asya’daki güçlü performansla hafifletildiğini” söyledi.

CNBC'nin haberine göre hanehalkı servetindeki artış da lüks mallara olan talebi destekledi. Kore Bankası verileri, ülkenin hanehalkı net değerinin 2021′de %11 arttığını gösteriyor.

Bir McKinsey araştırmasına göre Korelilerin lüks konusuna bakışı da farklı. Örneğin ülkelerdeki yüzde 10-15'e kıyasla Korelilerin yalnızca yüzde 5'i üst düzey ürünlere ne kadar harcadıkları konusunda kendilerini suçlu hissettiklerini söylüyor.

Koreli lüks tüketiciler trendler takip ediyor ve lüks satın alımları sergilemek ülkede doğal görünüyor.