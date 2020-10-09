ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, yatırım yönetimleri şirketi Eaton Vance’i satın alıyor. 7 milyar dolarlık satın almanın yarısı nakit yarısı ise hisse senedi karşılığında gerçekleşecek.

Morgan Stanley’nin CEO’su James Gorman’ın en son gerçekleştirdiği iki büyük anlaşma, y kuşağı ve diğer bireysel yatırımcıların peşinden gitmek için E*Trade Financial Corp. ve şimdiyse Perşembe günü açıklanan 7 milyar dolarlık varlık yöneticisi Eaton Vance Corp.’un alınması, kriz sonrası dönemde Wall Street’in büyük bankaları arasında kaydedilen en büyük satın almaları oluşturuyor.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre, her ikisi de 10 ay kadar kısa bir süre içinde gerçekleştirilen alımlarla birlikte Morgan Stanley’nin servet ve varlık yönetimi grubu, bankanın Wall Street’teki esas faaliyetlerini gölgede bırakacak.

Morgan Stanley’nin servet birimiyle yükselen ve bu yıl diğer Wall Street devlerini geride bırakan hisse performansından destek bulan Gorman, Eaton Vance’in kabaca 500 milyar dolarlık varlığını kazanmak için ödediği yüzde 38 primin değdiğini söyledi.

Bloomberg Television ile perşembe günü gerçekleştirdiği mülakatta “Bunun için iyi bir para ödedik, bunu saklamıyorum” diyen Gorman, harika şirketleri ucuz fiyata almak isteyen birçok kişi tanıdığını, ancak sonunda hiçbir şey alamadıklarını söyledi.

Artık şirketi güçlendirmeyi tamamladığını belirten Morgan Stanley’nin CEO’su, E*Trade ve Eaton Vance ile entegrasyona odaklandığını belirtti. Gorman, “Daha fazla yapmıyoruz. Yatağımızı hazırladık ve artık uzanmak istiyoruz” dedi.