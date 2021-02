Kripto para Dogecoin, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ve rapçi Snoop Dogg’un tweetleri sonrası yükselişini sürdürerek değeri 10,5 milyar doların üzerine çıktı. Ünlü rapçi Snoop Dogg de “Snoop Doge” şeklinde tweet attı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk kripto paralarla ilgili piyasa etkisi olan paylaşımlarına devam ediyor.

Bloomberg HT’nin haberine göre, Musk’ın Dogecoin ile ilgili son Twitter paylaşımı sonrasında kripto parada yükseliş ivmesi devam etti. Kripto para yaklaşık 0,82 dolara kadar yükseldi ve piyasa değeri 10,5 milyar doların üzerine çıktı.

Dogecoin, piyasa değeri en yüksek 10 kripto para birimi arasına yer alıyor.

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk son zamanlarda Dogecoin ile ilgili tweetler atarak kripto parada sosyal medyanın körüklediği ralliyi destekledi. Musk son olarak “Who let the Doge out” açıklamasıyla “Who let the dogs out” şarkısına atıfta bulundu. Musk 1 Şubat’taki bir söyleşide Bitcoin’in “iyi bir şey” olduğunu, Dogecoin ile ilgili açıklamalarının ise şaka olduğunu söylemişti.

Ünlü rapçi Snoop Dogg ise “Snoop Doge” şeklinde tweet attı.