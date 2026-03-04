NATO: 'İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz'

NATO Sözcüsü Allison Hart, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatla ilgili AA muhabirine yazılı bir açıklama yaptı.

NATO'nun bölge genelinde İran'ın ayrım gözetmeyen saldırılarına devam ettiği bir dönemde, Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı bir şekilde durduğunun altını çizen Hart, "Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlüdür." ifadesini kullandı.

Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

NATO unsurları tarafından imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği belirlenen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO’ya ait hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

Aynı açıklamada, Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının ise söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğunun tespit edildiği de belirtilmişti. Meydana gelen olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.