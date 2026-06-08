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Saldırıların ardından Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor

İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplayacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Saldırıların ardından Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, güvenlik kabinesinin saat 11.00'de toplanacağını kaydetti.

Haberde, İsrail ordusunun çatışmanın devamına hazırlıklı olduğu ve Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz'ın gece ordu yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu ifade edildi.

İran'ın füze saldırılarına misilleme yapılması kararının da bu istişarelerde alındığı ileri sürüldü.

İran'dan gelecek saldırılara "güçlü" şekilde karşılık verileceği belirtilen haberde, Lübnan'dan İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmesi durumunda başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinin hedef alınacağı kaydedildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmış; İran'dan İsrail'e yaklaşık 10 füze fırlatıldığı bildirilmişti.

İsrail ordusu İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırıya bir füze dalgasıyla yanıt vermişti.

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