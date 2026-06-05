Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)
• Pay Başına Brüt Temettü: 2,50 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
• Pay Başına Net Temettü: 2,50 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 59,85 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)