Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket var

Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:

-Bir kamu kurumuna, birleşme öncesi İntron tarafından imzalanan sözleşmeye istinaden "Yapay Zekâ projelerinin altyapısında kullanılmak üzere yüksek hızlı veri merkezi fiber bağlantı ürünlerinin temini ve kurulumu" işinin faturası KDV dahil 3.537.600 USD (162.456.497,28 TL) bedelle 02/06/2026 tarihinde şirketimiz tarafından düzenlenmiştir.

Not: SPK'nın 26.11.2025 Tarih ve E-29833736-106.01.01-81802 sayılı yazısında karara bağlanan devralma işlemi sonucunda, İNTRON firmasından ARD'ye devrolunan sözleşmeler kapsamında alınan işler niteliğindedir."

-Şirketimiz, Kazakistan Cumhuriyeti Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma Bakanlığı'na bağlı Astana Hub arasında iş birliği ve ortaklık mutabakatı imzalamış bulunan Ardventure Yatırım Holding A.Ş. İle, bu mutabakatın kapsamındaki bilişim ve teknoloji alanlarıyla ilgili olarak iş birliği ve inovasyon çalışmalarına yönelik bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında; yapay zeka, yazılım geliştirme, dijital dönüşüm, girişimcilik ekosistemi, teknoloji yatırımları, hızlandırma ve kuluçka programları, inovasyon projeleri, uluslararası teknoloji iş birlikleri ve teknoloji odaklı diğer alanlarda taraflar arasında ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. İş birliği kapsamında ayrıca Türkiye ile Kazakistan arasında teknoloji ve inovasyon alanlarında bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirilmesi ve uluslararası pazarlara yönelik iş fırsatlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.