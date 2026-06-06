Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRSAN)
Açıklama şöyle:
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan bağlı ortaklığımız Borusan Berg Pipe, ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda yaklaşık 742 milyon ABD doları tutarında yeni satış siparişleri almıştır. Söz konusu siparişler kapsamında, büyük çaplı hat borularının çoğunluğunun 2027 yılı içerisinde üretilmesi ve sevkiyatlarının aynı yıl içinde gerçekleştirilmesi, kalan bölümünün üretim ve sevkiyatlarının ise 2028 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Teslimat takvimine bağlı olarak, siparişlerin ağırlıklı kısmının 2027 yılı konsolide gelirlerimize, kalan kısmının ise 2028 yılı ilk çeyrek gelirlerimize katkı sağlaması beklenmektedir. Bu öngörüler, siparişlerle ilgili projelerin ilerleme durumu ve ticari koşullardaki olağan değişkenliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
2 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin %51 hissesine sahip olduğu DEFIC Globe Enerji A.Ş. (Defic Globe) tarafından Romanya'da geliştirilen güneş enerjisi santrali ve bunlara entegre enerji depolama sistemlerine sahip şirketlerinin Uluslararası bir grubun Romanya'daki yerleşik grup firmasına satışı ve tesislerin anahtar teslim yapımını içeren bağlayıcı bir Niyet Mektubu imzalanmıştır. Anahtar teslim inşaatın yanısıra kapasite tahsisi, arazilerin edinilmesi, her türlü izin ve ruhsatların alınması dahil geliştirme faaliyetlerini de içeren sözleşme santraller kuruluma hazır hale geldikten sonra yürürlüğe girecek olup toplam kontrat tutarı 20,528 milyon EUR'dur. Anlaşma kapsamında santrallerin mühendislik hizmetleri, enerji nakil hatlarının kurulumu ve enerji depolama sistemleri anahtar teslim inşası Grubumuz şirketleri tarafından yapılacaktır. Projede kullanılacak enerji depolama sistemleri grup firmamız Reap Battery A.Ş. tarafından sağlanacaktır.
3 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Açıklama şöyle:
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında düzenlenen ihaleye Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) tarafından verilen teklif sonucunda söz konusu ihale şirketimiz tarafından kazanılmış ve bunu takiben sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin bedeli 6.790.000,00 EUR (Altı-Milyon-Yedi-Yüz-Doksan-Bin Avro)'dur. Söz konusu ihale sürecinin etkilenmemesi adına Özel Durumlar Tebliği'nin 6. Maddesi uyarınca erteleme kararı alınmış olup, sözleşmenin imzalanması erteleme sebeplerinin ortadan kalktığı değerlendirilerek sonucun KAP'ta açıklanmasına karar verilmiştir.
4 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin Türkiye genelindeki bayileri ve satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde 2026 yılı faaliyet dönemi boyunca güneş paneli satışına ilişkin olarak toplamda KDV Hariç 10.039.877,87 ABD Doları tutarında çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu güneş panellerinin kısımlar halinde 2026 yılı sonuna kadar teslimi planlanmaktadır.
5 KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. (KLYPV)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir şirket arasında güneş enerjisi panellerinin anahtar teslim kurulumu ve devreye alınmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 812.500.000 TL olup, 2026 yılı sonuna kadar projenin tamamlanması ve hasılata yansıması beklenmektedir.
6 AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (AKHAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 05 Haziran 2026 tarihinde, Küresel Yeni Pazarlara açılım stratejisiyle;
" GANA " ülkesine yapacağı "MAKARNA" ihracatı kapsamında 34.320 ABD Dolar satış gerçekleştirmiştir.
7 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bir firma arasında, Şirketimize ait "CW Enerji" markası adı altında Şirketimizin denetim ve gözetimi ile kalite kontrol kriterleri doğrultusunda güneş paneli üretimi gerçekleştirmek üzere 2 (iki) yıl süreli bir lisans anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma kapsamında yıllık yaklaşık 100 MW güneş paneli üretimi yapılması ve üretilen ürünlerin Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılması öngörülmektedir. Lisans Alan şirket, CW Enerji markası altında Lisans sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilecek fiili üretim miktarına bağlı olarak değişen oranlardaki lisans bedelini şirketimize her çeyrek dönem itibarıyla ödeyecektir. Bu iş birliği ile markamızın uluslararası pazarlardaki bilinirliğinin artırılması, kullanım alanının genişletilmesi ve yeni pazarlarda ticari faaliyetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
8 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kamu Güvenliği Haberleşme ile Uydu ve Uzay Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 845.000.000 ABD Doları olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 yılından itibaren gerçekleştirilecektir.
-ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanlığı arasında Radar ve Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 271.454.294 ABD Doları olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
9 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Bir kamu kurumuna, birleşme öncesi İntron tarafından imzalanan sözleşmeye istinaden "Yapay Zekâ projelerinin altyapısında kullanılmak üzere yüksek hızlı veri merkezi fiber bağlantı ürünlerinin temini ve kurulumu" işinin faturası KDV dahil 3.537.600 USD (162.456.497,28 TL) bedelle 02/06/2026 tarihinde şirketimiz tarafından düzenlenmiştir.
Not: SPK'nın 26.11.2025 Tarih ve E-29833736-106.01.01-81802 sayılı yazısında karara bağlanan devralma işlemi sonucunda, İNTRON firmasından ARD'ye devrolunan sözleşmeler kapsamında alınan işler niteliğindedir."
-Şirketimiz, Kazakistan Cumhuriyeti Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma Bakanlığı'na bağlı Astana Hub arasında iş birliği ve ortaklık mutabakatı imzalamış bulunan Ardventure Yatırım Holding A.Ş. İle, bu mutabakatın kapsamındaki bilişim ve teknoloji alanlarıyla ilgili olarak iş birliği ve inovasyon çalışmalarına yönelik bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında; yapay zeka, yazılım geliştirme, dijital dönüşüm, girişimcilik ekosistemi, teknoloji yatırımları, hızlandırma ve kuluçka programları, inovasyon projeleri, uluslararası teknoloji iş birlikleri ve teknoloji odaklı diğer alanlarda taraflar arasında ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. İş birliği kapsamında ayrıca Türkiye ile Kazakistan arasında teknoloji ve inovasyon alanlarında bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirilmesi ve uluslararası pazarlara yönelik iş fırsatlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.