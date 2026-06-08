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Avrasya Tüneli'nde kaza: Tünel trafiğe tekrar açıldı

Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi olmadığını kaydetti. Kazanan ardından kapatılan tünelin, tekrar araç trafiğine açıldığı öğrenildi.

Ekonomist
Ekonomist
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Avrasya Tüneli'nde kaza: Tünel trafiğe tekrar açıldı

İstanbul Valiliği, Avrasya Tüneli'nde bir otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Kaza sonucu patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki suyun tünele aktığı belirtilirken, tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgi olmadığının altı çizildi. 

Kazanan ardından kapatılan Avrasya Tüneli, tekrar trafiğe açıldı.

"Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi yok"

Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığının altı çizilen açıklamada, çalışmaların devam edildiği kaydedildi:

"08.06.2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli’nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir.

Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır.

Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Avrasya Tüneli’ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir.

Avrasya Tüneli saat 09.00 itibariyle araç trafiğine yeniden açılmıştır."

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