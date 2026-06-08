Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) ve Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)
• Pay Başına Brüt Temettü: 0,1882166 TL
• Pay Başına Net Temettü: 0,1599841 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 15,46 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)
• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0640000 TL
• Pay Başına Net Temettü: 0,0544000 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 12,71 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)