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  • Borsa İstanbul'da bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul'da bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul'da 8-12 Haziran haftasında 4 şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak.

Borsa İstanbul'da bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kâr payı ödemeleri bu haftada da devam edecek. 8-12 Haziran işlem haftasında dört şirket yatırımcılarına temettü dağıtımı gerçekleştirecek.

Haftanın temettü takvimine göre ödemeler 8 Haziran ve 10 Haziran tarihlerinde yapılacak.

İşte bu hafta temettü dağıtacak şirketler ve ödeme detayları:

1 Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)

Hisse başına brüt temettü: 0,1882166 TL
Hisse başına net temettü: 0,1599841 TL
Temettü hak kullanım tarihi: 8 Haziran 2026

2 Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)

Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)

Hisse başına brüt temettü: 0,064 TL
Hisse başına net temettü: 0,0544 TL
Temettü hak kullanım tarihi: 8 Haziran 2026

3 Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK)

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK)

Hisse başına brüt temettü: 0,0250 TL
Hisse başına net temettü: 0,021250 TL
Temettü hak kullanım tarihi: 10 Haziran 2026

4 Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP)

Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP)

Hisse başına brüt temettü: 1,00 TL
Hisse başına net temettü: 0,85 TL
Temettü hak kullanım tarihi: 10 Haziran 2026
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