Borsa İstanbul'da bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kâr payı ödemeleri bu haftada da devam edecek. 8-12 Haziran işlem haftasında dört şirket yatırımcılarına temettü dağıtımı gerçekleştirecek.

Haftanın temettü takvimine göre ödemeler 8 Haziran ve 10 Haziran tarihlerinde yapılacak.

İşte bu hafta temettü dağıtacak şirketler ve ödeme detayları: