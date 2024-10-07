ARA
DOLAR
34,26
0,02%
DOLAR
EURO
37,62
-0,11%
EURO
GRAM ALTIN
2921,00
-0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
9129,69
0,22%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Nijerya, ham petrolü yerel para birimiyle satmaya başladı

Nijerya, ham petrolü yerel para birimiyle satmaya başladı

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın, ham petrolü yerel para birimiyle satmaya başladığı bildirildi.

07 Ekim 2024 | 09:01
Nijerya, ham petrolü yerel para birimiyle satmaya başladı

Finans Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Direktörü Mohammed Manga, yaptığı yazılı açıklamada, Federal Yürütme Konseyi'nin (FEC) direktifi doğrultusunda, ham petrolün yerel para birimi olan naira cinsinden satışına başlandığını belirtti.

Manga, bu stratejik girişimin Nijerya ekonomisi üzerinde kalıcı bir etki yaratarak büyümeyi, istikrarı ve kendi kendine yeterliliği artırmasının beklendiğini kaydetti.

Ülkenin küresel piyasaların karmaşıklığı içinde yol almaya devam ettiğini belirten Manga, bu stratejik hamlenin Nijerya'yı gelecekte başarı için konumlandırdığını ifade etti.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından 6. sırada yer alıyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2921 -0,05%
  • ALTIN ONS 2651,51 -0,07%
  • BIST 100 9129,69 0,22%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,215 -0,376%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35899 0,08359%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 95,81 0,5856%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2633 0,0166%
  • EURO/DOLAR 1,0969 -0,0688%
  • EURO/TURK LIRASI 37,6159 -0,1144%
  • STERLIN/DOLAR 1,31131 -0,07201%
Borsa Haberleri
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (05.10.2024)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (4 Ekim)
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 2 şirket
KARDEMİR'den rekor açıklaması
Borsa, altın, fon, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Yatırım araçlarının haftalık performansı: Borsada derin kayıp
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK ceza yağdırdı: 24 kişi ve çok sayıda aracı kuruma para cezası geldi
3 Ekim borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması
Migros toplam mağaza sayısını açıkladı
Yabancılar hisse aldı, tahvil sattı
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
GERİ
İLERİ
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (05.10.2024)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (4 Ekim)
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 2 şirket
KARDEMİR'den rekor açıklaması
Borsa, altın, fon, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Yatırım araçlarının haftalık performansı: Borsada derin kayıp
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK ceza yağdırdı: 24 kişi ve çok sayıda aracı kuruma para cezası geldi
3 Ekim borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması
Migros toplam mağaza sayısını açıkladı
Yabancılar hisse aldı, tahvil sattı
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL