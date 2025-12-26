Noel coşkusu dünyayı sardı: Farklı ülkelerden Noel kutlamaları

Birçok ülkede kiliselerde ayinler düzenlendi. Kent meydanları ve sokaklar ise süslemeler, ışıklandırmalar ve çeşitli etkinliklerle hareketlilik kazandı. İşte Noel kutlamalarından yansıyan görüntüler...
1 Irak'ta Noel ayini
Hristiyan aleminin Hazreti İsa’nın doğumunu kutladığı Noel dolayısıyla Irak’ın Duhok kentinde bulunan Mar Eth-Alaha Keldani Kilisesi’nde ayin düzenlendi.
5 Kamboçya'da Noel kutlamaları
Kamboçyalılar, Tayland ile devam eden sınır gerilimine rağmen Noel'de sokaklara kurulan yılbaşı süslemelerini ziyaret etti.
6 Kamboçya'da her yıl Noel kutlamaları düzenleniyor
Avrupalılar, Amerikalılar ve Güney Asyalı ziyaretçilerin de aralarında bulunduğu kalabalık, ülkenin Güneydoğu Asya’da Budizm’in çoğunlukta olduğu bir toplum yapısına sahip olmasına rağmen her yıl Noel kutlamaları düzenleniyor.
9 Geleneksel Ukrayna Noel şarkıları söylendi
Geleneksel Ukrayna kıyafetleri giyen katılımcılar, şehir merkezinde Noel Yıldızları taşıyarak geleneksel Ukrayna Noel şarkıları seslendirdi.
12 Papa 14. Leo, ilk kez Noel ayini yönetti
Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Yortusu dolayısıyla Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk kez Noel ayini yönetti.
13 Vatikan'da Noel ayini
Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Noel ayinine, Katolik Kilisesi'nden kardinaller, piskoposlar, rahipler ve Vatikan'a akredite kordiplomatik temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı.
16 İstanbul'daki kiliselerde Noel ayini
İstanbul Beyoğlu'ndaki St. Antuan Kilisesi'nde yapılan ayinde ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu. Kilisede mum yakılıp dualar edildi.
17 İstanbul'daki kiliselerde Noel ayini
Ayine, Katolik cemaati temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda turist katıldı. Noel dolayısıyla kilisenin içi ve bahçesi süslenirken, yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi.
18 İstanbul'daki kiliselerde Noel ayini
İstiklal Caddesi'ndeki bir diğer Katolik kilisesi Santa Maria Draperis Kilisesi ile Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde de Noel ayini düzenlendi.
20 Moskova'da çatıdan inen Noel babalar, hasta çocukları sevindirdi
Rusya'nın başkenti Moskova'da onlarca Noel baba (Ded Moroz), Morozovskaya Çocuk Hastanesi'nin çatılarından iplerle inerek hastanede tedavileri devem eden çocukları sevindirdi.
21 Moskova'da çatıdan inen Noel babalar, hasta çocukları sevindirdi
Moskova Şehri Sivil Savunma, Acil Durumlar ve Yangın Güvenliği Dairesi ekiplerinin, geleneksel hale getirdiği sosyal etkinlikte, ekipler hastanede tedavi gören çocukları neşelendirdi.
23 Empire State Binası Noel için kırmızı ve yeşil ışıklarla aydınlatıldı
ABD’nin New York kentinde bulunan Empire State Binası, Noel kutlamaları kapsamında yılbaşı atmosferine uygun kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.
24 Empire State Binası Noel için kırmızı ve yeşil ışıklarla aydınlatıldı
Noel arifesinde ve 25 Aralık Perşembe gecesi gerçekleştirilen özel ışıklandırma, kentin simge yapılarından biri olan gökdeleni gece boyunca öne çıkardı.