  Noel coşkusu dünyayı sardı: Farklı ülkelerden Noel kutlamaları

Noel, dünyanın farklı coğrafyalarında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Birçok ülkede kiliselerde ayinler gerçekleştirilirken, şehir merkezleri ve meydanlarda yapılan kutlamalar renkli ve ilgi çekici görüntülere sahne oldu.


Birçok ülkede kiliselerde ayinler düzenlendi. Kent meydanları ve sokaklar ise süslemeler, ışıklandırmalar ve çeşitli etkinliklerle hareketlilik kazandı. İşte Noel kutlamalarından yansıyan görüntüler...

1 Irak'ta Noel ayini

Hristiyan aleminin Hazreti İsa’nın doğumunu kutladığı Noel dolayısıyla Irak’ın Duhok kentinde bulunan Mar Eth-Alaha Keldani Kilisesi’nde ayin düzenlendi.

2 Irak'ta Noel ayini görüntüleri

3 Irak'ta Noel ayini görüntüleri

4 Irak'ta Noel ayini görüntüleri

5 Kamboçya'da Noel kutlamaları

Kamboçyalılar, Tayland ile devam eden sınır gerilimine rağmen Noel'de sokaklara kurulan yılbaşı süslemelerini ziyaret etti. 

6 Kamboçya'da her yıl Noel kutlamaları düzenleniyor

Avrupalılar, Amerikalılar ve Güney Asyalı ziyaretçilerin de aralarında bulunduğu kalabalık, ülkenin Güneydoğu Asya’da Budizm’in çoğunlukta olduğu bir toplum yapısına sahip olmasına rağmen her yıl Noel kutlamaları düzenleniyor. 

7 Kamboçya'da Noel kutlamaları

8 Kiev'de Noel kutlamaları

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Noel kutlamaları düzenlendi. 

9 Geleneksel Ukrayna Noel şarkıları söylendi

Geleneksel Ukrayna kıyafetleri giyen katılımcılar, şehir merkezinde Noel Yıldızları taşıyarak geleneksel Ukrayna Noel şarkıları seslendirdi.

10 Kiev'de Noel kutlamaları

11 Kiev'de Noel kutlamaları

12 Papa 14. Leo, ilk kez Noel ayini yönetti

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Yortusu dolayısıyla Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk kez Noel ayini yönetti.

13 Vatikan'da Noel ayini

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Noel ayinine, Katolik Kilisesi'nden kardinaller, piskoposlar, rahipler ve Vatikan'a akredite kordiplomatik temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı.

14 Vatikan'da Noel ayini

15 Vatikan'da Noel ayini

16 İstanbul'daki kiliselerde Noel ayini

İstanbul Beyoğlu'ndaki St. Antuan Kilisesi'nde yapılan ayinde ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu. Kilisede mum yakılıp dualar edildi.

 

17 İstanbul'daki kiliselerde Noel ayini

Ayine, Katolik cemaati temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda turist katıldı. Noel dolayısıyla kilisenin içi ve bahçesi süslenirken, yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi.

18 İstanbul'daki kiliselerde Noel ayini

İstiklal Caddesi'ndeki bir diğer Katolik kilisesi Santa Maria Draperis Kilisesi ile Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde de Noel ayini düzenlendi.

19 İstanbul'daki kiliselerde Noel ayini

20 Moskova'da çatıdan inen Noel babalar, hasta çocukları sevindirdi

Rusya'nın başkenti Moskova'da onlarca Noel baba (Ded Moroz), Morozovskaya Çocuk Hastanesi'nin çatılarından iplerle inerek hastanede tedavileri devem eden çocukları sevindirdi. 

21 Moskova'da çatıdan inen Noel babalar, hasta çocukları sevindirdi

Moskova Şehri Sivil Savunma, Acil Durumlar ve Yangın Güvenliği Dairesi ekiplerinin, geleneksel hale getirdiği sosyal etkinlikte, ekipler hastanede tedavi gören çocukları neşelendirdi.

22 Moskova'da çatıdan inen Noel babalar, hasta çocukları sevindirdi

23 Empire State Binası Noel için kırmızı ve yeşil ışıklarla aydınlatıldı

ABD’nin New York kentinde bulunan Empire State Binası, Noel kutlamaları kapsamında yılbaşı atmosferine uygun kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı. 

24 Empire State Binası Noel için kırmızı ve yeşil ışıklarla aydınlatıldı

Noel arifesinde ve 25 Aralık Perşembe gecesi gerçekleştirilen özel ışıklandırma, kentin simge yapılarından biri olan gökdeleni gece boyunca öne çıkardı.

25 Empire State Binası Noel için kırmızı ve yeşil ışıklarla aydınlatıldı

