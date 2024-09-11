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Norveç'ten Türkiye kararı: 5 yıl sonra kısıtlamalar kalkıyor

Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in 2019'da Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını bildirdi.

11 Eylül 2024 | 16:40
Norveç'ten Türkiye kararı: 5 yıl sonra kısıtlamalar kalkıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Keçeli, "Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Norveç’in 2019 yılında Türkiye’ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardı." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan'ın karardan memnuniyet duyduğunu belirten Keçeli, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını kaydetti.

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SPK'den 6 kişiye işlem yasağı kararı geldi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket (10 Eylül)
Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
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