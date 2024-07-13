Önceki ABD Başkanı Donald Trump ile bir kez daha başkanlık yarışına girmeye hazırlanan Demokrat aday Biden'ın, rakibiyle canlı yayındaki tartışmasının ardından yarıştan çekilmesi konusunda başlayan tartışmalar sürüyor.

New York Times gazetesinin haberine göre, bazı önde gelen Demokrat bağışçılar, ABD Başkanı'nın adaylıktan çekilmemesi durumunda Biden yanlısı en büyük süper PAC (siyasi eylem komitesi) olan Future Forward’a verdikleri 90 milyon dolarlık bağış vaadini bekleteceklerini açıkladı.

İsmini açıklamayan kaynaklara göre, Biden’ın 27 Haziran gecesi çıktığı ve “fiyasko” olarak nitelenen canlı yayın performansından sonra Future Forward, muhtemel alternatifler için anket yaptı. Ankette Başkan Yardımcısı Kamala Harris, California Valisi Gavin Newsom, Michigan Valisi Gretchen Whitmer gibi isimler karşısında Biden “en kötü” tercih olarak öne çıktı.

Future Forward, 2024 başında Biden kampanyası tarafından lider süper PAC olarak belirlenmişti. Siyasi komite, Biden’ın resmen aday olarak tanınacağı 19 Ağustos'ta Chicago'da yapılacak Demokratik Ulusal Kongresi'nden sonra kasımdaki seçimlere kadar 250 milyon dolarlık televizyon ve dijital reklam rezervasyonları yaptığını açıklamıştı.

Söz konusu süper PAC ve bağlı yan oluşumlarının şu ana kadar Biden'ın seçim kampanyası için 430 milyon dolar bağış topladığı kaydediliyor.

“Yeni bir lider ile devam etme zamanı geldi”

Öte yandan, Temsilciler Meclisi azınlık lideri Demokrat Hakeem Jeffries, ABD Kongresi’ndeki grup üyelerine bir mektup göndererek dün gece Biden ile yaptığı toplantı hakkında bilgi verdi. Jeffries’in Biden’a Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat üyelerin “ileriye yönelik görüşlerini kapsamlı şekilde” aktardığı belirtildi.

Temsilciler Meclisi Colorado üyesi Brittany Pettersen, Biden’a “yarıştan çekilmesi” çağrısında bulunurken, bu gruba katılan en son isim ise California temsilcisi Mike Levin oldu. Levin, “Birlikte, yeni bir lider ile devam etme zamanı geldi.” ifadelerini paylaşarak Temsilciler Meclisi içinde Biden’in yarıştan çekilmesini açıkça isteyen 19. Demokrat üye oldu.

Demokrat Partinin gençlik iklim grubu olan "Gündoğumu Hareketi" (Sunrise Movement) de yazılı açıklama yaparak Biden’a "meşaleyi yeni bir adaya devretmesi" çağrısı yaptı. Hareketin başkanı Aru Shiney-Ajay, son birkaç haftadır ülke çapındaki gençlerle konuştuğunu belirterek, “Biden'ın gençleri harekete geçirip kasımdaki seçimleri kazanabilecek konumda olmadığından endişe duyuyoruz." ifadesini paylaştı.

Gündoğumu Hareketi, 2020 seçimlerinde genç seçmenlerin Biden için organize edilmesinde kilit rol oynamış ve Beyaz Saray, Biden'ın görevi boyunca gerçekleştirdiği büyük iklim girişimlerinden bazılarında bu grupla birlikte çalışmıştı.

İlk canlı yayın ve Biden'in sağlık durumu tartışmaları

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen New York Times gibi bazı medya kuruluşlarından ve George Clooney gibi ünlülerden Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtiyor ve yarıştan çekilmeyi reddediyor.