150 yıllık geçmişe sahip müzede yürütülen proje kapsamında yalnızca sergi salonları değil, ziyaretçi dolaşım kurgusu, dijital içerikler ve eğitim alanları da yeniden tasarlandı. Projede tarihsel eserlerin dijital teknolojilerle desteklenmesi amaçlanırken teknolojinin eserlerin önüne geçmemesi için içerik odaklı bir sergileme anlayışı benimsendi. Böylece ziyaretçilerin farklı dönemlere ait eserlerle etkileşim kurabileceği yeni nesil bir müze deneyimi oluşturuldu.