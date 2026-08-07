GEN, güçlü finansal performansını üretim, Ar-Ge ve uluslararası büyüme yatırımlarıyla geleceğe taşıyor

Güçlü operasyonel performans finansal sonuçları destekledi

GEN, 2025 yılında satış gelirlerini yaklaşık 19,2 milyar TL seviyesinde korurken, kârlılığında güçlü bir artış kaydetti. Faaliyet kârı yüzde 32,4 artışla 1,89 milyar TL’ye, net kâr ise 187,9 milyon TL’den 805,7 milyon TL’ye yükseldi. Brüt kâr marjının yüzde 19,3’ten yüzde 21’e, net kâr marjının ise yüzde 1’den yüzde 4,2’ye çıkması, şirketin operasyonel verimlilik ve maliyet yönetimindeki başarısını ortaya koydu.

Şirket, güçlü performansını 2026’nın ilk çeyreğinde de sürdürdü. Enflasyon muhasebesi uygulanmış karşılaştırmalı konsolide finansal tablolara göre hasılat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,2 artarak 6,62 milyar TL’ye ulaştı. Brüt kâr yüzde 80 artışla 1,95 milyar TL, faaliyet kârı ise yüzde 71,1 artışla 1,20 milyar TL olarak gerçekleşti. Dönem sonunda toplam varlıklar 22,31 milyar TL’ye, özkaynaklar ise 11,75 milyar TL’ye yükseldi. Bu sonuçlar, GEN’in uzun vadeli yatırımlarını destekleyen güçlü finansal yapısını ve operasyonel ölçeğini ortaya koyuyor.





Ankara'da Fabrika 2 ile yeni kapasite dönemi

GEN'in büyüme stratejisinin merkezinde, kendi geliştirdiği yüksek katma değerli ürünleri uluslararası kalite standartlarında üretebilme kabiliyeti yer alıyor. Bu doğrultuda şirket, Ankara Sincan'daki mevcut üretim tesisinin karşısında hayata geçirdiği kapasite artışı yatırımı kapsamında "GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fabrika 2" unvanlı yeni şubesini tescil ettirdi. Şube, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek 16 Temmuz 2026 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildi.

Fabrika 2'nin, GEN'in steril ve non-steril üretim kabiliyetlerini güçlendirmesi, yüksek katma değerli ve üretimi daha karmaşık ürünlerde kapasite oluşturması ile ihracata yönelik ürün portföyünü desteklemesi hedefleniyor. Yatırım, aynı zamanda klinik geliştirme süreçlerini başarıyla tamamlayan yenilikçi ürünlerin gelecekte GEN'in kendi tesislerinde üretilmesine yönelik stratejik altyapının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Azerbaycan yatırımı bölgesel büyümeyi güçlendiriyor

GEN, uluslararası büyüme stratejisinin en önemli adımlarından birini Azerbaycan'da atıyor. Şirketin yüzde 66 oranında hissedarı olduğu Gen Pharma Caucasus tarafından Bakü'de inşa edilen ilaç üretim tesisinin 2026 yılı sonunda tamamlanması, ardından validasyon ve pilot üretim süreçlerine geçilmesi planlanıyor.

Yatırımın finansal altyapısı da 2026 yılında güçlendirildi. Gen Pharma Caucasus'un ödenmiş sermayesi 45,56 milyon AZN'ye, yani 26,8 milyon ABD dolarına yükseltildi. GEN, yüzde 66'lık hissedarlık oranını koruyarak kendi payına düşen 9,768 milyon ABD doları tutarındaki ilave sermaye ödemesini haziran ayında tamamladı. Ortaklık yapısında Azerbaycan İş Geliştirme Fonu yüzde 29, SIA Pharmaceutical ise yüzde 5 paya sahip. Tesisin, Azerbaycan'ın yerli ilaç üretim kapasitesine, arz güvenliğine ve bölgesel erişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Yenilikçi ilaç adayları geleceğin değerini oluşturuyor

GEN'in uzun vadeli büyüme stratejisinde Ar-Ge belirleyici bir rol üstleniyor. Şirketin nörodejeneratif hastalıklara yönelik geliştirdiği SUL-238 ilaç adayında Haziran 2026 itibarıyla önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı. Parkinson hastalarında yürütülen Faz II kavram kanıtlama klinik araştırmasında ilk hastaya tedavi başlandı. Araştırma, erken evre ve henüz tedavi almamış Parkinson hastalarında SUL-238'in mitokondriyal fonksiyon üzerindeki etkilerini değerlendirecek.

Dermatoloji alanındaki GN-037 topikal krem ise tamamlanan Faz II klinik araştırmasında 190 hafif ve orta şiddetli plak tipi sedef hastasında plaseboya göre istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar ortaya koydu. Formülasyonu GEN'in kendi Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen ürün, şirketin Türkiye'den doğan yenilikçi ilaçları uluslararası pazarlara taşıma vizyonunun önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.





Güven üzerine kurulu global büyüme

GEN'in iş modeli; global iş ortaklıklarını, kendi ürünlerini geliştirme ve üretme gücünü, uluslararası pazarlardaki doğrudan varlığıyla bir araya getiriyor. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Özbekistan ve Gürcistan'da faaliyet gösteren şirket, rekabetin yoğun olduğu hacim odaklı alanlar yerine geliştirilmesi zor, yüksek katma değerli ürünlere odaklanıyor.

GEN Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş, şirketin yaklaşımını şu sözlerle özetliyor: "Bizim için büyüme yalnızca finansal sonuçlardan ibaret değil. Etik, şeffaflık, kalite, hasta odaklılık ve paydaş güveni olmadan kalıcı büyüme sağlanamaz. Ankara ve Azerbaycan'daki üretim yatırımlarımızla Ar-Ge projelerimiz, Türkiye'den dünyaya değer üreten güvenilir bir sağlık şirketi oluşturma hedefimizin parçalarıdır."

Capital 500'de bu yıl da yer alan GEN, güçlü finansal yapısını uzun vadeli üretim, Ar-Ge ve uluslararası büyüme yatırımlarıyla destekleyerek Türkiye'den çıkan güvenilir bir global sağlık şirketi olma vizyonu doğrultusunda ilerlemeyi sürdürüyor.

Daha fazla bilgi: www.genilac.com.tr





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