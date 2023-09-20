ARA
Bist 100
7717,08
-0,86%
Bist 100
Dolar/TL
27,0372
0,0614%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9844
0,4369%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,072
0,3844%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1690,11
0,72%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • 84 bin doları alıp, müzeye boş tuval gönderen sanatçı için karar çıktı

84 bin doları alıp, müzeye boş tuval gönderen sanatçı için karar çıktı

Sanatçı Jens Haaning bir müzeden 84.000 dolar nakit para aldı. Eserlerinde iki ülkenin ortalama yıllık gelirlerini simgeleyen gerçek paraların yer alması ve sergi kapandığında parayı geri ödemesi gerekiyordu. Sanatçı parayı eserinde kullanmak yerine müzeye "Parayı Al ve Kaç" adını verdiği boş iki tuval verdi, parayı teslim etmeyi reddetti. Uzun bir mahkeme sürecinden sonra ilginç olayda karar açıklandı.

20 Eylül 2023 | 12:20
Son Güncellenme: 20 Eylül 2023 | 12:40
0
84 bin doları alıp, müzeye boş tuval gönderen sanatçı için karar çıktı

Danimarka'nın Aalborg kentindeki Kunsten Modern Sanat Müzesi, Eylül 2021'de yaptığı bir basın açıklamasında Haaning'den, Danimarka ve Avusturya'nın ortalama gelirlerini göstermek için gerçek para kullandığı önceki iki eserini yeniden yaratmasını istemişti. Müze, Haaning'e güncellenmiş parçaları yaratması için ekstra euro verdi ve müze müdürü Lasse Andersson CBS News'e bir sözleşme yaptıklarını söyledi.

Andersson, "eserde sergilenecek 84.000 ABD dolarının Jens'e ait olmadığını ve sergi 16 Ocak 2022'de kapandığında geri ödenmesi gerektiğini" söyledi.

Ancak Haaning gerçek para kullanarak sanat yapmak yerine bir değişiklik yaptı. Para ile doldurulması gereken çerçeveler boştu. Başlık "Parayı Al ve Kaç" olarak değiştirildi. Ve müze bunu kabul etti.

Andersson o sırada yaptığı açıklamada, sözleşmede anlaştıkları gibi olmasa da müzenin yeni ve ilginç bir sanat eserine sahip olduğunu söyledi. "84,000$'lık meblağ söz konusu olduğunda, ilk sözleşmede 16 Ocak 2022'de parayı geri alacağımız belirtildiği için henüz herhangi bir sözleşmeyi ihlal etmedi." dedi.

Ancak BBC News'e göre Haaning parayı teslim etmeyi reddetti. Uzun bir hukuk mücadelesinin ardından, sanatçının mahkemeye 492,549 Danimarka kronu  ya da 70,623 doları iade etmesine karar verildi.

BBC News'e göre, bu meblağ Haaning'in sanatçı ücretini ve sanat eserinin montaj maliyetini içerecek şekilde düşürüldü.

Yasal süreç başladığında Danimarka radyosuna konuşan Haaning, "Eser, paralarını almış olmam. Bu, hırsızlık değil; bu, sözleşmenin ihlali ve sözleşme ihlali de eserin bir parçası... Çalışma koşulları benim kadar korkunç olan diğer kişileri de aynısını yapmaya teşvik ediyorum. Eğer b*ktan bir iş yapıyor ve ödeme almıyorsanız, yani esasında işe gitmek için ödeme yapmanız isteniyorsa o zaman elinizden geleni ardınıza koymayın" demişti. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1690,11 0,72%
  • ALTIN ONS 1944,3 0,64%
  • BIST 100 7717,08 -0,86%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0372 0,0614%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9844 0,4369%
  • EURO/USD 1,072 0,3844%
  • INGILIZ STERLINI 1,24045 0,10128%
  • JAPON YENI 147,674 -0,124%
  • KANADA DOLARI 1,34113 -0,2755%
  • RUS RUBLESI 96,7025 -0,819%
Günün En Çok Okunanları
Yurt Dışı ÜFE ağustosta yükseldi
‘’Türkiye’ye 3 yeni marka getiriyoruz’’
‘’Türkiye’ye 3 yeni marka getiriyoruz’’
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Insider'a göre yabancılar için Avrupa'da konutun ucuz olduğu 9 şehir
Insider'a göre yabancılar için Avrupa'da konutun ucuz olduğu 9 şehir
Bir araştırmaya göre dünyada başarılı 1000 Türk'ün 3 önemli özelliği var
Bir araştırmaya göre dünyada başarılı 1000 Türk'ün 3 önemli özelliği var
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Üç yılda üç milyar TL yatırım hedefi koydu
Üç yılda üç milyar TL yatırım hedefi koydu
Rekabet Kurulu'ndan Maçkolik'e soruşturma ve geçici tedbir kararı
GERİ
İLERİ
Yurt Dışı ÜFE ağustosta yükseldi
‘’Türkiye’ye 3 yeni marka getiriyoruz’’
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Insider'a göre yabancılar için Avrupa'da konutun ucuz olduğu 9 şehir
Bir araştırmaya göre dünyada başarılı 1000 Türk'ün 3 önemli özelliği var
‘’Türkiye’ye 3 yeni marka getiriyoruz’’
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Insider'a göre yabancılar için Avrupa'da konutun ucuz olduğu 9 şehir
Bir araştırmaya göre dünyada başarılı 1000 Türk'ün 3 önemli özelliği var
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Insider'a göre yabancılar için Avrupa'da konutun ucuz olduğu 9 şehir
Bir araştırmaya göre dünyada başarılı 1000 Türk'ün 3 önemli özelliği var
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Üç yılda üç milyar TL yatırım hedefi koydu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL