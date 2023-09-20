Danimarka'nın Aalborg kentindeki Kunsten Modern Sanat Müzesi, Eylül 2021'de yaptığı bir basın açıklamasında Haaning'den, Danimarka ve Avusturya'nın ortalama gelirlerini göstermek için gerçek para kullandığı önceki iki eserini yeniden yaratmasını istemişti. Müze, Haaning'e güncellenmiş parçaları yaratması için ekstra euro verdi ve müze müdürü Lasse Andersson CBS News'e bir sözleşme yaptıklarını söyledi.

Andersson, "eserde sergilenecek 84.000 ABD dolarının Jens'e ait olmadığını ve sergi 16 Ocak 2022'de kapandığında geri ödenmesi gerektiğini" söyledi.

Ancak Haaning gerçek para kullanarak sanat yapmak yerine bir değişiklik yaptı. Para ile doldurulması gereken çerçeveler boştu. Başlık "Parayı Al ve Kaç" olarak değiştirildi. Ve müze bunu kabul etti.

Andersson o sırada yaptığı açıklamada, sözleşmede anlaştıkları gibi olmasa da müzenin yeni ve ilginç bir sanat eserine sahip olduğunu söyledi. "84,000$'lık meblağ söz konusu olduğunda, ilk sözleşmede 16 Ocak 2022'de parayı geri alacağımız belirtildiği için henüz herhangi bir sözleşmeyi ihlal etmedi." dedi.

Ancak BBC News'e göre Haaning parayı teslim etmeyi reddetti. Uzun bir hukuk mücadelesinin ardından, sanatçının mahkemeye 492,549 Danimarka kronu ya da 70,623 doları iade etmesine karar verildi.

BBC News'e göre, bu meblağ Haaning'in sanatçı ücretini ve sanat eserinin montaj maliyetini içerecek şekilde düşürüldü.

Yasal süreç başladığında Danimarka radyosuna konuşan Haaning, "Eser, paralarını almış olmam. Bu, hırsızlık değil; bu, sözleşmenin ihlali ve sözleşme ihlali de eserin bir parçası... Çalışma koşulları benim kadar korkunç olan diğer kişileri de aynısını yapmaya teşvik ediyorum. Eğer b*ktan bir iş yapıyor ve ödeme almıyorsanız, yani esasında işe gitmek için ödeme yapmanız isteniyorsa o zaman elinizden geleni ardınıza koymayın" demişti.