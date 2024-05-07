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Petrol devi 31 milyar dolar temettü dağıtacak

Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, ilk çeyrek dönem karında yüzde 14'lük bir düşüş bildirmesine rağmen bu yıl 31 milyar dolar temettü dağıtmayı planladığını duyurdu.

07 Mayıs 2024 | 15:37
Petrol devi 31 milyar dolar temettü dağıtacak

Saudi Aramco'nun ilk çeyrek net kârı, petrol fiyatlarının ve üretimin düşmesi nedeniyle yıllık bazda %14 azaldı.

Şirketin 31 Mart'a kadar olan üç aylık net geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 31,9 milyar dolardan 27,3 milyar dolara geriledi.

Yine de Suudi devlet petrol devi, Suudi hükümetine ve diğer hissedarlara toplam 31 milyar dolar temettü dağıtacak.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Aramco'nun 2024 yılında toplam 124,3 milyar dolar temettü dağıtmayı beklediği belirtildi.

Şirket ayrıca alt operasyonlara ve gaz keşfi ve üretimine de önemli ölçüde yatırım yaptı.

 

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