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Rakibini 36 milyar dolara satın alıyor

M&M's ve Snickers gibi markaların sahibi Mars; Pringles, Cheez-It ve Pop-Tarts'ın üreticisi Kellanova'yı 36 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu.

15 Ağustos 2024 | 09:46
Rakibini 36 milyar dolara satın alıyor

Mars'tan yapılan açıklamada, şirketin Kellanova'yı hisse başına 83,50 dolar nakit karşılığında satın alması için net borç dahil toplam 36 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Kellanova'nın Mars Snacking'in bir parçası olacağı ve bunun da Mars'ın dünya genelinde daha fazla tüketiciye ulaşmasını sağlayacağı aktarıldı.

Anlaşmanın Kellanova Yönetim Kurulu tarafından oybirliğiyle onaylandığı belirtilen açıklamada, satın alma işleminin Kellanova'nın hissedarları ile düzenleyicilerin de onayına tabi olduğu ve işlemlerin 2025'in ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Kellanova'nın Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts, Rice Krispies Treats, NutriGrain ve RXBAR gibi atıştırmalık markalarının yanı sıra Kellogg’s, Eggo ve MorningStar Farms gibi gıda markalarını bünyesinde bulundurduğu ve 100 yıldan fazla bir geçmişe sahip olduğu anımsatıldı.

Kellanova'nın 2023'deki net satışlarının 13 milyar doları aştığı, şirketin 180 pazarda varlık gösterdiği ve yaklaşık 23 bin çalışanı bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kellanova'nın portföyünün Snickers, M&M's, Twix, Dove ve Extra gibi şekerleme markaları ile Kind ve Nature's Bakery gibi markaları bünyesinde bulunduran ve 150 binden fazla çalışanıyla 2023'te 50 milyar doları aşkın satış yapan Mars'ın portföyünü tamamlayacağı belirtildi.

 

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Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
GERİ
İLERİ
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