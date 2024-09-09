Reddit CEO'su başarılı olmasına en çok yardımcı olan günlük alışkanlığını paylaştı

Şu anda 40 yaşında olan Steve Huffman, henüz 21 yaşındayken Virginia Üniversitesi'ndeki oda arkadaşı Alexis Ohanian ile birlikte Reddit'i kurdu. Hoffman katıldığı bir podcast yayınında o zamandan bu yana geçen yaklaşık yirmi yılda “her gün” aynı mantrayı izlediğini söyledi: “Düşünce şu: 'Sen kim olduğun değil, ne yaptığınsın. Yani, gerçekten çok çalışan biri olmak istiyorsanız, gerçekten çok çalışmalısınız.” dedi.

Hufmann “Spor salonuna giden biri olmak istiyorsanız, gerçekten spor salonuna gitmelisiniz. İyi bir arkadaş, iyi bir eş, iyi bir iş arkadaşı olmak istiyorsanız, bunları gerçekten yapmanız gerekir.” diye ekledi.

"Stresi minnettarlıkla yeniden çerçevelemek"

CNBC Make It'in haberine göre Huffman, kariyerinde ilerlemesine yardımcı olan başka bir numarayı paylaştı: Stresi minnettarlıkla yeniden çerçevelemek.

Bu, psikiyatrist Victor Frankl'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kamplarında esir olarak yaşadıklarını anlattığı “Man's Search for Meaning” adlı anı kitabını okurken öğrendiği bir strateji.

Huffman, “Bu kitabın benim için tersine çevirdiği şey, hayatımda yaşadığım stres türünün, yaptığım ve sahip olduğum işin bir sonucu olduğu ve bunun gerçekten bir ayrıcalık olduğu. Hayalimdeki işe sahibim ve bu zor bir iş. Eğer bu stresi yaşamasaydım, alternatifim ne olurdu? Sıkılırdım.” dedi.