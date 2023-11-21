Rus altınının dünya pazarlarına çıkışında adres değişti

Habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Londra'dan çıkarılan Rus altın ticareti ilk aşamada Dubai'ye geçmişti, ama şimdi adres değişiyor. Yeni merkez Hong Kong oluyor.

Habere göre Hong Kong uzun zamandır dünyanın en büyük tüketici pazarı olan Çin anakarasına giren külçe altın için önemli bir kanaldı ancak Nisan ayından bu yana Rus sevkiyatları da artış gösterdi. Hong Kong bu yıl 68 ton Rus altını ithal etti. Bu rakam 2022 yılının tamamının dört katı.

Bloomberg'in haberine göre Rus altın ticaretinin Hong Kong'a kayışında ABD'nin Rusya'nın önde gelen altın madencilerine uyguladığı yaptırımların yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nin külçe altın piyasası ndaki yasadışı faaliyetlere yönelik baskısı da etkili oldu.

Daha önce Rusya'dan ihraç edilen altının neredeyse tamamı, küresel külçe altın işlemlerinin merkezi olan Londra'daki kasalara gönderiliyordu. Ancak savaştan sonra bu durum değişti.