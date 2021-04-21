Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya’ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar.” dedi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya’ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar.” dedi.
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "(128 milyar dolar iddiası) Ne rakam doğru ne rakama yüklenen anlam doğru ne...Daha fazla oku
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman...
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