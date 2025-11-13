Rusya'da insansı robot ortalığı karıştırdı: CEO'ya ağır sözler

Solovyov, televizyon programında Vituchin’i tüm Rus bilişim ve robotik sektörünü küçük düşürmekle suçladı.

Putin’e yakın isimlerden Solovyov, pazartesi günü Moskova’da düzenlenen humanoid robot “AIdol”ün başarısız tanıtımının ardından öfke patlaması yaşadı. Robotun sahneye çıkar çıkmaz sendeleyip yere düşmesi ülke içinde ve dışında alay konusu olmuştu.

Solovyov, uluslararası arenada Rusya’nın gündeme olumsuz şekilde taşınmasına yol açan bu olaydan doğrudan Vituchin’i sorumlu tuttu. X’te paylaşılan program kesitinde Solovyov şu sözleri sarf etti:

“Vladimir, neden o sahneye sürünerek çıktın? Neden bize bu utancı yaşatıyorsun? Bu şey oyuncak gibi görünüyor. Tüm Rus IT ve robotik sektörünü itibarsızlaştırmak mı istiyorsun?”

Solovyov daha da ileri giderek CEO'nun cezalandırılmasını istedi.

RUSYA DA GÜNDEM OLDU

İnsansı robotun tanıtımı ülkenin yerli yapay zekâ ve robotik alanındaki ilerlemeleri göstermeyi amaçlasa da Rus sosyal medyasında ve teknoloji forumlarında asıl gündem robotun dengesizliği ve tamamlanmamış bir prototipin halka gösterilmesi oldu. Olayın görüntüleri kısa sürede yayılırken, birçok kişi Rusya’nın robotik sektörünün uluslararası rekabete hazır olup olmadığını sorguladı.