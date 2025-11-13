ARA
DOLAR
42,25
0,05%
DOLAR
EURO
49,22
0,48%
EURO
GRAM ALTIN
5756,13
1,03%
GRAM ALTIN
BIST 100
10664,09
0,22%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Rusya'daki insansı robot tanıtımında beklenmedik an

Rusya'nın ilk antropomorfik robotu AIdol, Moskova'daki teknoloji etkinliğinde tanıtım sırasında sahneye çıktıktan saniyeler sonra yere düştü.


Son Güncellenme:
Rusya'daki insansı robot tanıtımında beklenmedik an

Rusya'nın ilk yapay zekalı insansı robotu AIdol için Moskova'da tanıtım etkinliği düzenlendi. Rocky filminin müziği eşliğinde sahneye çıkan ve seyircileri selamlayan 95 kilogram ağırlığındaki robot, yürüdüğü sırada aniden dengesini kaybedip düştü. Görevliler robotu sürükleyerek sahneden çıkardı. Mühendisler sorunun kalibrasyon hatası ve aydınlatma sorunlarından kaynaklandığını belirtti. Rus robotik firması Idol'ün CEO'su Vladimir Vitukhin, robotun henüz test aşamasında olduğunu ifade etti. Vitukhin, "Umarım bu hata bir tecrübeye dönüşür" dedi.

Geliştiricilere göre robot, iki ayak üzerinde yürümek, nesneleri hareket ettirmek ve insanlarla iletişim kurmak olmak üzere 3 temel işlevi yerine getirebiliyor, 6 saate kadar otonom olarak çalışabiliyor. Geliştiriciler, böyle bir robotun imalat ve lojistik sektörlerinin yanı sıra bankalarda, havaalanlarında veya diğer kamusal alanlarda da kullanılabileceğine inanıyor. Robotun gerçekçi yüz ifadeleri ve duygusal tepkilerinin "Aidol'ü diğer küresel modellerden ayıran temel özellik" olduğu, "yüzünün" en az 12 temel duyguyu gösterebildiği belirtiliyor.
 


Etiketler
video-haber
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL

Paylaş

Video Linki:
Embed Kod: