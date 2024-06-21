ARA
Bist 100
10771,36
0,29%
Bist 100
Dolar/TL
32,8531
0,1188%
Dolar/TL
Euro/TL
35,167
-0,3005%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0693
-0,0902%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2450,31
-1,59%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Rusya'da şirketlerin döviz gelirlerini satma zorunluluğu hafifletildi

Rusya'da şirketlerin döviz gelirlerini satma zorunluluğu hafifletildi

Rus hükümeti, ülkedeki ihracatçı şirketlere yönelik döviz gelirlerinin yüzde 80'ini satma zorunluluğunu hafifletti.

21 Haziran 2024 | 11:51
Rusya'da şirketlerin döviz gelirlerini satma zorunluluğu hafifletildi

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, belirli ihracatçı şirketlerin döviz gelirlerinin yüzde 80'ini satma zorunluluğu bulunduğu anımsatıldı.

Bu oranın yüzde 60'a düşürülmesine karar verildiğine işaret edilen açıklamada, "Karar, ulusal döviz kurunun istikrara kavuşturulması ve yeterli düzeyde döviz likiditesi sağlanması dikkate alınarak alındı." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da rublenin istikrara kavuşturulması için 2023'te enerji, metalürji, kimya ve tarım sektörlerinden bazı ihracatçı şirketlere döviz satma zorunluluğu getirilmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2450,31 -1,59%
  • ALTIN ONS 2319,76 -1,71%
  • BIST 100 10771,36 0,29%
  • DOLAR/JAPON YENI 159,54 0,39%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37021 0,09387%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,125 2,0759%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,8531 0,1188%
  • EURO/DOLAR 1,0693 -0,0902%
  • EURO/TURK LIRASI 35,167 -0,3005%
  • STERLIN/DOLAR 1,26406 -0,13312%
Borsa Haberleri
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsası değişti
Borsada ilk 5 ayın karnesi: Yabancı oranı ne? Yerli milyoner sayısında dikkat çeken artış
Avrupa'nın en değerli borsası unvanını 2 yıl sonra geri aldı
CW Enerji ile Komagene anlaşmayı duyurdu
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
GERİ
İLERİ
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsası değişti
Borsada ilk 5 ayın karnesi: Yabancı oranı ne? Yerli milyoner sayısında dikkat çeken artış
Avrupa'nın en değerli borsası unvanını 2 yıl sonra geri aldı
CW Enerji ile Komagene anlaşmayı duyurdu
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL