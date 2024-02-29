ARA
Bist 100
9179,48
-1,66%
Bist 100
Dolar/TL
31,1432
0,121%
Dolar/TL
Euro/TL
33,816
0,0573%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0846
-0,059%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2032,59
0%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Rusya'da yaptırımlar sonrası en çok satılan 3 araç

Rusya'da yaptırımlar sonrası en çok satılan 3 araç

Rusya'da yaptırımlar otomobil piyasasını nasıl etkiledi?

29 Şubat 2024 | 13:38
Rusya'da yaptırımlar sonrası en çok satılan 3 araç

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısın sonrası pek çok Batılı şirket Rusya pazarından çekildi, faaliyetlerini durdurdu veya önemli oranda azalttı. Rusya pazarını terk eden önemli şirketler arasında Apple, Airbus, Boeing, McDonald's, Netlfix, Starbucks, IKEA, BP, Shell, ExxonMobil, Mercedes, Nissan, Renault ve Coca Cola da bulunuyor. Yaptırımların somut etkisinin gözlenebildiği otomobil piyasasında savaş öncesinde en çok satılan yabancı araç markaları Toyota, Mercedes, Volkswagen, Audi'nin yerini, Haval, Geely ve Chery aldı. Rusya'da 2023'te 119 bin Chery marka araç satılırken, 112 bin Haval, 94 bin Geely, 48 bin Changan, 42 bin 100 Exeed ve 42 bin OMODA satışı gerçekleşti. AA

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2032,59 0%
  • ALTIN ONS 2030 -0,12%
  • BIST 100 9179,48 -1,66%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,479 -0,136%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35262 0,14771%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,05 -0,8012%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,1432 0,121%
  • EURO/DOLAR 1,0846 -0,059%
  • EURO/TURK LIRASI 33,816 0,0573%
  • STERLIN/DOLAR 1,26833 -0,01261%
Günün En Çok Okunanları
Bitcoin kritik seviyeyi aştı! 27 ay sonra ilk
Coinbase'den teknik sorun açıklaması
Coinbase'den teknik sorun açıklaması
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Google'a 2,1 milyar euroluk dava
Google'a 2,1 milyar euroluk dava
TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları
TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları
Yılın ilk dış ticaret verileri açıklandı
GERİ
İLERİ
Bitcoin kritik seviyeyi aştı! 27 ay sonra ilk
Coinbase'den teknik sorun açıklaması
Dolar- euroda günün ilk rakamları
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Coinbase'den teknik sorun açıklaması
Dolar- euroda günün ilk rakamları
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Google'a 2,1 milyar euroluk dava
Dolar- euroda günün ilk rakamları
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Google'a 2,1 milyar euroluk dava
TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL