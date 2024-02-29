Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısın sonrası pek çok Batılı şirket Rusya pazarından çekildi, faaliyetlerini durdurdu veya önemli oranda azalttı. Rusya pazarını terk eden önemli şirketler arasında Apple, Airbus, Boeing, McDonald's, Netlfix, Starbucks, IKEA, BP, Shell, ExxonMobil, Mercedes, Nissan, Renault ve Coca Cola da bulunuyor. Yaptırımların somut etkisinin gözlenebildiği otomobil piyasasında savaş öncesinde en çok satılan yabancı araç markaları Toyota, Mercedes, Volkswagen, Audi'nin yerini, Haval, Geely ve Chery aldı. Rusya'da 2023'te 119 bin Chery marka araç satılırken, 112 bin Haval, 94 bin Geely, 48 bin Changan, 42 bin 100 Exeed ve 42 bin OMODA satışı gerçekleşti. AA