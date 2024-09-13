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Rusya Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz artışı

Rusya Merkez Bankası, beklentilerin aksine politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 19'a çıkararak, daha fazla sıkılaştırma sinyali verdi.

13 Eylül 2024 | 15:29
Son Güncellenme: 13 Eylül 2024 | 15:30
Rusya Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz artışı

Bankadan yapılan açıklamada, ülke ekonomisindeki "mevcut enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, "Dezenflasyon sürecini devam ettirmek, enflasyon beklentilerini azaltmak ve 2025'te enflasyonun hedefe dönmesini sağlamak için para politikasının daha da sıkılaştırılması gerekmektedir." denildi.

Yıl sonu enflasyon oranının temmuz ayındaki yüzde 6,5 ila 7 seviyesi tahmininin üstünde gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, ekimde yapılacak toplantıda yeni bir faiz artırım olasılığının açık tutulduğu belirtildi.

Gelecek yıl enflasyon oranında yüzde 4 hedefine ulaşılması için sıkı mali politikanın devam edeceği aktarılan açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz artırarak yüzde 19 seviyesine yükseltme kararı almıştır." bilgisi verildi.

Bankanın açıklamasında, Rus ekonomisinin yavaşlamaya başladığı, ancak iç talebin hala önemli ölçüde arzı aştığı ve iş gücü piyasasının sıkı olmaya devam ettiği kaydedildi.

Bu arada, yüzde 19’luk politika faizinin Rusya-Ukrayna savaşı başlamasından hemen sonra ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 20'ye yakın olması dikkati çekti.

Söz konusu 100 baz puanlık artış, 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulan politika faiz oranının ardından bu yıl art arda yapılan ikinci artış oldu.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 26 Temmuz'da 200 baz puan artışla yüzde 18'e yükseltmişti.

Rusya'da enflasyon oranı yüzde 9 seviyesinde bulunurken, Rusya Merkez Bankası, bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

 

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