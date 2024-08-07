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Rusya’nın rezervlerinde altının payı tarihi seviyeye çıktı

Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerinde altının payı temmuzda yüzde 29,8’e çıkarak Şubat 2000’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

07 Ağustos 2024 | 20:13
Son Güncellenme: 07 Ağustos 2024 | 21:08
Rusya’nın rezervlerinde altının payı tarihi seviyeye çıktı

AA muhabirinin Rusya Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri temmuz ayında bir önceki aya göre 593,5 milyar dolardan 602 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde, ülkenin altın rezervleri 174,5 milyar dolardan, 179,6 milyar dolara çıkarken, altının payı yüzde 29,8’e yükselerek Şubat 2000’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Rusya’nın uluslararası rezervlerinde altının payı Şubat 2000’de yüzde 31,2 seviyesinde gerçekleşirken, bu oran ilerleyen yıllarda azalmıştı. Altının Rusya’nın rezervlerindeki payı Haziran 2007’de yüzde 2,1’e kadar gerilemişti. Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor. Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

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'Korku endeksi'nde gerileme sürüyor
Doğan Holding'ten KAP'a 1 satış, 2 satın alma açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var
Eminiş Ambalaj’dan (EMNIS) yatırımcıları bilgilendirme duyurusu
Borsa İstanbul, bir şirketin borsa faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı
Yeşilden kırmızıya: Borsada gün sonu özeti
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