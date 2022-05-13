Rusya’da ikinci el konut fiyatları 2019 yılından bu yana ilk defa düşüşe geçti. Emlak şirketlerinin verilerine göre, ülkede nisan ayında ortalama ikinci el konut metrkare fiyatı önceki aya göre yüzde 0,5 düşüşle 79 bin 600 rubleye (1210 dolar) geriledi.

TurkRus’un İzvestiya gazetesinden aktardığı habere göre “Etaji” şirketi müdürü İldar Husainov, ikinci el konut pazarında fiyatlardaki düşüşün artık kalıcı hale geldiğini belirtti.

Husainov, Rusya’da son bir ayda ikinci el konutlara talebin yüzde 55-60 azaldığını, arzın ise yüzde 11 arttığını söyledi.

Moskova’da düşük bütçeli konutlara talepte hissedilir düşüş olduğuna dikkat çeken Est-a-Tet yetkilisi Yuliya Dımova, bugün satılan konutların çoğunun fiyatının 7 milyon rublenin (yaklaşık 107 bin dolar) altında olduğu bilgisini verdi.

Habere göre Rusya’da bugün konut kredilerinde ortalama faiz yüzde 14-15 civarında. 2008 ve 2014-2015 krizinden sonra olduğu gibi, ikinci el konut fiyatlarındaki düşüşün süreceğini öngören Husainov, önümüzdeki haziran-temmuz döneminde ortalama konut kredi faizinin yüzde 12-13’e inebileceğini tahmin etti.