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  • Ryanair’dan fiyat artışı uyarısı: Uçak bileti fiyatları önümüzdeki yıl artacak

Ryanair’dan fiyat artışı uyarısı: Uçak bileti fiyatları önümüzdeki yıl artacak

Uygun maliyetli hava yolu şirketi Ryanair Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary, gelecek yaz Avrupa'da uçak bileti fiyatlarının yüzde 10-20​​​​​​​ arasında bir artış göstereceğini öngördü.

Edip Üçok
Edip Üçok
Ryanair’dan fiyat artışı uyarısı: Uçak bileti fiyatları önümüzdeki yıl artacak

Yahoo Finance'da yer alan habere göre; Ryanair’ın CEO’su Michael O’Leary, tırmanan petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle, önümüzdeki yıl yaz tatiline çıkacak yolcular için uçak bileti fiyatlarının artacağından hiç şüphesi olmadığını belirtti.

İran ile yaşanan çatışmalardaki son saldırıların ardından, bu ayın başlarında petrol fiyatları Temmuz ayından bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıktı.

Londra'da gazetecilere konuşan Ryanair İcra Kurulu Başkanı Michael O’Leary, uçuş fiyatlarının yalnızca tek bir yöne doğru gittiğini, bunun da belirgin bir yükseliş olduğunu ifade etti. Düşük maliyetli hava yolu şirketi, kış döneminde riskten korunmamış yakıt kullanımını azaltma çabaları kapsamında önümüzdeki yıla ait yolcu trafiği hedefini halihazırda düşürmüş durumda.

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