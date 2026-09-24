Bakanlık 53 ürünü ifşa etti: Kıymada tek tırnaklı eti, zayıflama çayında ilaç etken maddesi!

Gıdada taklit ve tağşiş yapılan ürünlere yenileri eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığının kamuoyuyla paylaştığı son listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi farklı gıda ürünleri yer aldı.

Toplam 53 yeni ürünün dahil olduğu listede, 13 ürün "sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" kapsamında bulunurken, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar ile markalar da kamuoyuna açıklandı.

Bakanlık, söz konusu ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

Kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi!

Listeye eklenen ürünlerde yapılan tespitlerin içeriği de ortaya çıktı. Buna göre "kıyma" ibaresiyle satılan bir üründe tek tırnaklı eti bulunurken, "süzme çiçek balı" olarak satışa sunulan bir üründe taklit veya tağşiş belirlendi. Söz konusu ürünler sırasıyla Mersin’in Akdeniz ve Burdur'un Bucak ilçelerinde faaliyet gösteren firmalara ait.

Zayıflama çayında ilaç etken maddesine rastlandı

İstanbul'da listeye giren ürünler arasında ise safran ve zayıflama çayı yer aldı. Büyükçekmece'de "safran" ibaresiyle satılan üründe yabancı madde, Kağıthane'de "zayıflama çayı" olarak satışa sunulan üründe ise ilaç etken maddesi tespit edildi.