ARA
DOLAR
48,85
0,05%
DOLAR
EURO
55,69
0,12%
EURO
ALTIN
6630,53
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Bakanlık 53 ürünü ifşa etti: Kıymada tek tırnaklı eti, zayıflama çayında ilaç etken maddesi!

Bakanlık 53 ürünü ifşa etti: Kıymada tek tırnaklı eti, zayıflama çayında ilaç etken maddesi!

Gıda ürünlerine yönelik denetimlerde yeni uygunsuzluklar ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığının kamuoyuyla paylaştığı son verilere göre, kıymadan sucuğa, baldan zeytinyağına kadar birçok üründe taklit ve tağşiş tespit edildi. Listeye eklenen 53 üründen 13’ünün ise sağlığı tehlikeye düşürebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Ekonomist
Ekonomist
Bakanlık 53 ürünü ifşa etti: Kıymada tek tırnaklı eti, zayıflama çayında ilaç etken maddesi!

Gıdada taklit ve tağşiş yapılan ürünlere yenileri eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığının kamuoyuyla paylaştığı son listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi farklı gıda ürünleri yer aldı. 

Toplam 53 yeni ürünün dahil olduğu listede, 13 ürün "sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" kapsamında bulunurken, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar ile markalar da kamuoyuna açıklandı. 

Bakanlık, söz konusu ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

Kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi!

Listeye eklenen ürünlerde yapılan tespitlerin içeriği de ortaya çıktı. Buna göre "kıyma" ibaresiyle satılan bir üründe tek tırnaklı eti bulunurken, "süzme çiçek balı" olarak satışa sunulan bir üründe taklit veya tağşiş belirlendi. Söz konusu ürünler sırasıyla Mersin’in Akdeniz ve Burdur'un Bucak ilçelerinde faaliyet gösteren firmalara ait.

Zayıflama çayında ilaç etken maddesine rastlandı

İstanbul'da listeye giren ürünler arasında ise safran ve zayıflama çayı yer aldı. Büyükçekmece'de "safran" ibaresiyle satılan üründe yabancı madde, Kağıthane'de "zayıflama çayı" olarak satışa sunulan üründe ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL