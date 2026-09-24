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  • ABD yaptırımları sonrası İran'ın Azerbaycan uçuşları durduruldu

ABD yaptırımları sonrası İran'ın Azerbaycan uçuşları durduruldu

İran hava yolu şirketlerinin Azerbaycan'a gerçekleştirdiği uçuşlar ABD tarafından İran havacılık sektörüne uygulanan yaptırımlar nedeniyle durduruldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD yaptırımları sonrası İran'ın Azerbaycan uçuşları durduruldu

Azerbaycan Sivil Havacılık Ajansından yapılan açıklamada, İran hava yolu şirketlerinin Azerbaycan'a gerçekleştirdiği uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Kararın, ABD tarafından İran havacılık sektörüne uygulanan yaptırımlar nedeniyle alındığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'daki tüm ticari hava yolu şirketlerinin operasyonlarının 23 Eylül'den itibaren dünya genelinde durdurulacağını duyurmuştu.

Bessent, İran uçaklarına hizmet veren uluslararası merkezlerin Amerikan bankacılık sisteminden tamamen dışlanacağını açıklamıştı.

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