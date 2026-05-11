Samsung’a "İzinsiz Fotoğraf" şoku: Ünlü şarkıcı Dua Lipa’dan 15 milyon dolarlık tazminat davası

Şarkıcı Dua Lipa, bazı televizyon kutularının ambalajlarında izinsiz şekilde fotoğrafını kullandığı gerekçesiyle Samsung'a 15 milyon dolarlık dava açtı.


BBC'nin haberine göre, sanatçı Lipa, Samsung'un ABD genelinde satılan bazı televizyon kutularında rızası olmadan fotoğrafını kullandığını belirterek, 8 Mayıs'ta, ABD'deki federal mahkemeye başvuruda bulundu.

Dava dosyasında, şirketin ambalajlarını "Samsung ürünlerini tanıtmak ve satmak amacıyla Lipa'nın büyük emeklerle elde ettiği başarısından haksız şekilde yararlanmak üzere tasarladığı" vurgulanarak, şirketten 15 milyon dolar talep edildiği bildirildi.

"Telif hakkı ihlali", "marka ihlali" ile "Lipa'nın suretinin ve imajının kötüye kullanılması" iddialarının yer aldığı dosyada, telif hakkı Lipa'ya ait olan, sanatçının 2024'te bir festivaldeki performansı sırasında çekilen fotoğrafının kullanıldığı ifade edildi.

Dosyada, Lipa'nın, Samsung kutularında fotoğrafının yer aldığını ilk kez Haziran 2025'te fark ettiği ve hayranlarının sosyal medyada bunu "Dua Lipa TV Kutusu" olarak tanımlayan paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Lipa'nın hayranlarının sosyal medyadaki yorumlarına da yer verilen dosyada, bir kullanıcının "Sırf Dua var diye o televizyonu alacağım" dediği, bir başka kişinin ise "Satmak istediğiniz bir şey varsa üzerine Dua Lipa'nın resmini koyun" yazdığı aktarıldı.

Şarkıcının hukuk ekibi, Samsung'un "haklarını ihlal etmeyi durdurma yönündeki tekrarlanan talepleri"ni görmezden geldiğini açıkladı.

