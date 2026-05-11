149 yıllık şirket fabrikasını kapatıyor: 1400'den fazla kişi işsiz kalacak

Konserve ürün şirketi Del Monte Foods, ABD’nin Modesto kentindeki konserve fabrikasını kapatma kararı aldı. Karar kapsamında 1400’den fazla çalışanın işsiz kalması bekleniyor.

Anadolu Ajansı

ABD’li konserve ürün şirketi Del Monte Foods, Modesto’daki üretim tesisinde faaliyetlerini sonlandırıyor. Alıcı bulunamayan fabrikanın kapanmasıyla yaklaşık 600 tam zamanlı ve 800’ün üzerinde sezonluk çalışanın işsiz kalacağı belirtildi.

Fabrikasını kapatıyor

Del Monte Foods’un ABD'nin Modesto kentindeki konserve fabrikasını, 2025 yılında yapılan iflas başvurusu sonrası varlık satış süreci kapsamında kapatıyor.

1400'den fazla çalışan işsiz kalacak

Alıcı bulunamaması nedeniyle üretimin tamamen durdurulacağı tesiste yaklaşık 600 tam zamanlı ve 800’den fazla sezonluk çalışanın işini kaybedeceği ifade edildi.

420 bin şeftali ağacı yok olacak

Kaliforniya’nın orta kesimindeki şeftali üreticileri de kararın ardından yaklaşık 420 bin şeftali ağacını yok etmeye hazırlanıyor.

Finansman desteği sağlandı

Kaliforniyalı senatörler ve milletvekillerinin girişimleriyle ABD Tarım Bakanlığı (USDA), yaklaşık 3 bin dönümlük alandaki 420 bin şeftali ağacının sökülmesine yönelik finansman desteği sağlamıştı.

Çiftçilerin 30 milyon dolarlık zarardan korunması amaçlanıyor

Hasat dönemi başlamadan yaklaşık 50 bin ton şeftalinin piyasadan çekilmesiyle, üreticilerin yaklaşık 30 milyon dolarlık ilave zarardan korunmasının amaçlandığı belirtiliyor.

2025 yılında iflas sürecini başlatmıştı

149 yıllık şirket, konserve yiyeceklere olan talepteki düşüş nedeniyle 2025'in Temmuz ayında iflas sürecini başlatmıştı.

Ekonomik kayıp 550 milyon doları bulabilir

Del Monte’nin faaliyetlerini sonlandırmasının bölgede yaklaşık 550 milyon dolarlık ekonomik kayba yol açmasının beklendiği ifade ediliyor.

Modesto ve Hughson’daki fabrikalarını da kapatmıştı

Del Monte, nisan ayında da Modesto ve Hughson’daki fabrikalarını kapattığını duyurmuştu.
