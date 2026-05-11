ABD’li konserve ürün şirketi Del Monte Foods, Modesto’daki üretim tesisinde faaliyetlerini sonlandırıyor. Alıcı bulunamayan fabrikanın kapanmasıyla yaklaşık 600 tam zamanlı ve 800’ün üzerinde sezonluk çalışanın işsiz kalacağı belirtildi.
1 Fabrikasını kapatıyor
Del Monte Foods’un ABD'nin Modesto kentindeki konserve fabrikasını, 2025 yılında yapılan iflas başvurusu sonrası varlık satış süreci kapsamında kapatıyor.
2 1400'den fazla çalışan işsiz kalacak
Alıcı bulunamaması nedeniyle üretimin tamamen durdurulacağı tesiste yaklaşık 600 tam zamanlı ve 800’den fazla sezonluk çalışanın işini kaybedeceği ifade edildi.
3 420 bin şeftali ağacı yok olacak
Kaliforniya’nın orta kesimindeki şeftali üreticileri de kararın ardından yaklaşık 420 bin şeftali ağacını yok etmeye hazırlanıyor.
4 Finansman desteği sağlandı
Kaliforniyalı senatörler ve milletvekillerinin girişimleriyle ABD Tarım Bakanlığı (USDA), yaklaşık 3 bin dönümlük alandaki 420 bin şeftali ağacının sökülmesine yönelik finansman desteği sağlamıştı.
5 Çiftçilerin 30 milyon dolarlık zarardan korunması amaçlanıyor
Hasat dönemi başlamadan yaklaşık 50 bin ton şeftalinin piyasadan çekilmesiyle, üreticilerin yaklaşık 30 milyon dolarlık ilave zarardan korunmasının amaçlandığı belirtiliyor.
6 2025 yılında iflas sürecini başlatmıştı
149 yıllık şirket, konserve yiyeceklere olan talepteki düşüş nedeniyle 2025'in Temmuz ayında iflas sürecini başlatmıştı.
7 Ekonomik kayıp 550 milyon doları bulabilir
Del Monte’nin faaliyetlerini sonlandırmasının bölgede yaklaşık 550 milyon dolarlık ekonomik kayba yol açmasının beklendiği ifade ediliyor.
8 Modesto ve Hughson’daki fabrikalarını da kapatmıştı
Del Monte, nisan ayında da Modesto ve Hughson’daki fabrikalarını kapattığını duyurmuştu.