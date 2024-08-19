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San Francisco Fed Başkanından faiz mesajı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in borçlanma maliyetlerini düşürmek için kademeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi.

19 Ağustos 2024 | 09:39
San Francisco Fed Başkanından faiz mesajı

Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Daly Financial Times'a yaptığı açıklamada, Fed'in borçlanma maliyetlerini düşürmek için kademeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi.

Borçlanma maliyetlerini mevcut yüzde 5,25 ila yüzde 5,5 aralığından ayarlamayı düşünmenin zamanının geldiğini belirten Daly, iş gücü piyasasına yönelik "yavaşlasa da zayıf olmadığı" ifadelerini kullandı.

Daly, enflasyon için ise son ekonomik verilerin kendisine enflasyonun kontrol altında olduğuna dair daha fazla güven verdiğini söyledi.

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