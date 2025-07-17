Satışı bekleniyordu, sonunda gerçekleşti

Vergi ve ek ücretlerle birlikte taşın toplam maliyetinin yaklaşık 5,3 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

Sotheby’s müzayede evinin verdiği bilgilere göre, NWA 16788 adı verilen ve 24,5 kilogram ağırlığında olan gök taşı, Kasım 2023’te Nijer’in uzak bir bölgesinde keşfedildi.

Yaklaşık 38 santimetre uzunluğundaki taş, şimdiye kadar bulunan en büyük ikinci Mars meteoritinden yüzde 70 daha büyük.

Sotheby’s, söz konusu gök taşını “inanılmaz derecede nadir” olarak tanımladı.

BBC'nin haberine göre bugüne kadar Dünya'da yalnızca yaklaşık 400 Mars kökenli meteor bulunduğu biliniyor.

Taşı satın alan kişinin kimliği ve meteorun nerede sergileneceği açıklanmadı.

Uzmanlar ne demişti?

Daha önce taş ile ilgili konuşan Edinburgh Üniversitesi paleontoloji ve evrim profesörü Steve Brusatte CNN'e "Bir oligarkın kasasında kaybolursa yazık olur. Bu taş bir müzede olmalı; orada incelenmeli, çocuklar, aileler tarafından görülüp keyifle keşfedilmelidir" demişti.

Öte yandan Leicester Üniversitesi Uzay Enstitüsü/Fizik ve Astronomi Fakültesi’nden gezegen bilimci Julia Cartwright, "Sonuç olarak, eğer meteor arama, toplama ve satma gibi bir piyasa olmasaydı, koleksiyonlarımızda bu kadar çok meteorit olmazdı. Bu da bilimi harekete geçiriyor. Araştırmacılar ile koleksiyoncular arasında simbiyotik bir ilişki var. Örnekler bulunmamış olsaydı, elimizde inceleyecek bu kadar materyal olmazdı" dedi.