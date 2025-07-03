4 milyon dolar fiyat biçildi: Satışı için 2 farklı görüş var

Müzayede evi Sotheby's NWA 16788 olarak bilinen meteorun, 24,5 kilogram ağırlığında olduğunu duyurdu. Sotheby's'e göre, Kasım 2023'te Nijer'in Agadez bölgesinde keşfedilen NWA 16788, Dünya'da şimdiye kadar bulunan en büyük Mars parçasından yaklaşık %70 daha büyük. Ancak bu satış konusunda bilim insanları farklı düşüncelere sahip.

İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi'nden paleontoloji ve evrim profesörü Steve Brusatte CNN'e "Bir oligarkın kasasında kaybolursa yazık olur. Bu taş bir müzede olmalı; orada incelenmeli, çocuklar, aileler tarafından görülüp keyifle keşfedilmelidir" diyor.

Leicester Üniversitesi Uzay Enstitüsü/Fizik ve Astronomi Fakültesi’nden gezegen bilimci Julia Cartwright ise "Sonuç olarak, eğer meteor arama, toplama ve satma gibi bir piyasa olmasaydı, koleksiyonlarımızda bu kadar çok meteorit olmazdı. Bu da bilimi harekete geçiriyor. Araştırmacılar ile koleksiyoncular arasında simbiyotik bir ilişki var. Örnekler bulunmamış olsaydı, elimizde inceleyecek bu kadar materyal olmazdı" dedi. Cartwright, meteoritten alınan bir referans örneğin Çin’deki Purple Mountain Gözlemevinde saklandığını da söyledi.

Fotoğraflar:Sotheby's

Müzayede evi Mars kayasıyla ilgili şu bilgiler paylaşıyor:

Dünyada bulunan en büyük mars parçası, devasa bir asteroit çarpmasıyla Mars yüzeyinden fırladı, uzayda 140 milyon mil yol katetti ve dünya atmosferine girerek Sahra Çölü'ne çarptı.

16 Kasım 2023’te, Nijer’in ıssız Agadez bölgesinde bir göktaşı avcısı tarafından keşfedilen NWA 16788, Dünya’da bulunan en büyük ikinci Mars parçasından yaklaşık %70 daha büyük. Mars’tan gelen parçalar son derece nadirdir. Resmi olarak tanınan 77.000’den fazla göktaşının yalnızca 400’ü Mars kökenlidir ve bu parçaların toplam ağırlığı yaklaşık 374 kilogramdır. 24,67 kilogram ağırlığındaki NWA 16788, bilinen tüm Mars materyalinin yaklaşık %6,5’ini temsil etmektedir.

NWA 16788’in üzeri, ona belirgin bir Mars kırmızısı veren kızılımsı kahverengi bir erime kabuğuyla kaplıdır. Dünya atmosferine yüksek hızla girerken oluşan sürtünmeden kaynaklı çöküntüler yüzeyde açıkça görülmektedir. Bu göktaşında Dünya’daki hava koşullarından kaynaklanan bozulma son derece azdır, bu da onun kimyasal ve fiziksel yapısının Sahra’ya düştüğünden bu yana neredeyse değişmediğini gösterir. Başka bir deyişle, NWA 16788 muhtemelen Dünya’ya nispeten yakın zamanda ulaşmış genç bir ziyaretçidir.

NWA 16788’in %21,2’si (hacimce) maskelynit adı verilen camdan oluşmaktadır. Bu cam, Mars yüzeyine çarpan bir asteroidin yüksek ısı ve basınçla orijinal feldspat mineralini dönüştürmesi sonucu oluşmuştur.