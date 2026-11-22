2030’a kadar 10 milyar dolarlık yatırım ve 1 GW kapasite hedefi doğrultusunda Google Cloud, Turkcell, Digital Realty, Rönesans ve Vodafone gibi devler milyar dolarlık projeler için düğmeye bastı. Kurulu kapasiteyi dört-beş katına çıkaracak bu hamle, enerjiden batarya depolamaya, elektrik taahhütten soğutmaya kadar dev bir ekosistem yaratıyor.

Gözde Yeniova Saylak gyeniova@ekonomist.com.tr

Ayşegül Sakarya Pehlivan asakarya@ekonomist.com.

Özlem Bay Yılmaz obay@ekonomist.com.tr

Yapay zeka, dijitalleşme, bulut hizmetleri, 5G ve IoT teknolojileri, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik ayrıca kripto para teknolojileri gibi birçok yeni trendin gelişmesi, tüm dünyada veri merkezleri ihtiyacını artırıyor. Büyük ölçekli veri depolama, işleme, yönetme ve dağıtma işlevlerini yerine getiren tesisler olarak adlandırılan veri merkezleri hem kurumlar hem de ülkeler için stratejik alanlar haline geliyor. Dijital dönüşüm hızlanırken veri merkezleri dijital ekonominin omurgası haline geliyor bununla birlikte yapay zeka iş yüklerinden, gerçek zamanlı analizlere ve otonom araçlara kadar her şeyi destekliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.