Savaşa asker gönderdiklerini ilk kez kabul ettiler

Kuzey Kore Merkez Askeri Komisyonu, resmi haber ajansı KCNA'ya yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'na yönelik maceracı işgalini püskürtmek amacıyla Kursk bölgesini kurtarma operasyonları başarıyla sonuçlandı" dedi.

CNN'nin haberine göre Ukraynalı yetkililer ve Batılı istihbarat raporları, yaklaşık 12.000 Kuzey Kore askerinin Rusya'da savaşmak üzere gönderildiğini iddia etmiş ancak Pyongyang bu askerlerin varlığını hiçbir zaman doğrulamamıştı.

Mart ayında Güney Kore ordusu, çatışmada ölen veya yaralanan yaklaşık 4.000 askerin yerine 3.000 Kuzey Kore askerinin daha Rusya'ya gönderildiğini iddia etmişti. Kuzey Kore Merkez Askeri Komisyonu, Kim Jong Un'un Rusya ile varılan stratejik ortaklık anlaşmasına dayanarak bu konuşlandırmaları emrettiğini bildirdi. Putin ve Kim, geçen yıl Pyongyang'da savunma anlaşması imzalamış. Anlaşma, bir saldırı halinde derhal askeri yardım sağlamayı içeriyordu.

Rusya da Cumartesi günü Kuzey Kore askerlerinin operasyonlarına katılımını ilk kez kabul etti. Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Telegram'da yaptığı bir paylaşımda Kuzey Kore askerlerine teşekkür etti. Fotoğraf: Arşiv/ShutterStock