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250 bin dolara aldığı şirketi 750 milyon dolara satıyor

İşinden ayrıldı, iflas etmek üzere olan bir şirketi 250 bin dolara satın aldı... Ve şimdi 750 milyon dolara satıyor...

27 Nisan 2025 | 21:16
Son Güncellenme: 27 Nisan 2025 | 22:36
250 bin dolara aldığı şirketi 750 milyon dolara satıyor

ABD'de yaşayan Charles Coristine (52) 2011 yılında Wall Street'teki yüksek maaşlı işini bırakarak iflasın eşiğindeki LesserEvil adlı atıştırmalık şirketini 250.000 dolara satın aldı. Anlaşmaya göre ileride de 100 bin dolar ödeyecekti. Gıda sektöründe deneyimi olmamasına rağmen, markayı yeniden tasarladı, üretimi kendi tesislerine taşıdı ve hindistancevizi yağı gibi sağlıklı içerikler kullanarak ürünlerini yeniledi. Bu stratejilerle şirketi büyüttü ve 2025'te dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden Hershey'e yaklaşık 750 milyon dolara sattı. Coristine, şirketin CEO'su olarak görevine devam edecek.

Internatinal Business Times'a göre Coristine bir barbekü partisinde LesserEvil'in önceki sahibiyle tanışmıştı. Şirketin yıllık gelirinin 1 milyon doların altında olduğunu ve ciddi finansal kayıplar yaşadığını öğrendi. Detaylı bir araştırma yapmadan, bu girişimin başarılı olabileceğine karar vererek şirketi satın aldı.​

HIRSLI VE KARARLI EKİP

Coristine o süreçte TD Bank'ta çalışırken aynı zamanda Cornell Üniversitesi'nde MBA yapıyordu. 2012'de mezun olduktan sonra LesserEvil'in CEO'su olarak tam zamanlı çalışmaya başladı. Coristine'in ilk büyük kararlarından biri, hırslı ama motive olmuş bir ekip kurmaktı. Wakeboard eğitmenini pazarlama müdürü olarak işe almak oldu. Ayrıca, üniversiteden bir arkadaşını COO ve CFO olarak ekibe dahil etti.​

SAĞLIK VURGUSU

Şirket, üretimi dış kaynaklardan alıyordu ve bu maliyetliydi. Bu nedenle, 2012'de Connecticut'ta 5.000 metrekarelik bir fabrikaya taşındılar, ikinci el ekipmanlar satın alarak üretimi kendi bünyelerine aldılar.​ 2014'te, Coristine bir beslenme uzmanının önerisiyle patamış mısır tariflerinde hindistancevizi yağı kullanarak Buddha Bowl adlı ürünü geliştirdi. Bu ürün, yıl sonunda 2 milyon dolar gelir elde etti. 2015'te büyük perakendeciler ürünleri stoklamaya başladı ve 2017'de şirket 20.000 metrekarelik yeni bir fabrikaya taşındı.​

Şirket, ambalajlarını yeniden tasarlayarak gülen bir Buddha logosu ve tarihi figürlerden esinlenen "guru" karakterleriyle markasını güçlendirdi.​
2024'ün ilk yarısında, şirketin net satışları 62 milyon dolara ulaştı ve 19 milyon dolarlık ek fon sağlandı.

The Wall Street Journal'ın 3 Nisan tarihli haberine göre Hershey Comany, LesserEvil için 750 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. 

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