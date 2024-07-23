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Şehre giriş paralı olmuştu: Ne kadar toplandığı açıklandı

İtalya'nın Venedik kentinde belli günlerdeki aşırı turist sayısını azaltarak şehrin üzerindeki baskıyı hafifletmek için geçici bir uygulama denenmişti. Sonuçlar belli oldu.

23 Temmuz 2024 | 13:08
Son Güncellenme: 23 Temmuz 2024 | 13:22
Şehre giriş paralı olmuştu: Ne kadar toplandığı açıklandı

Venedik yetkilileri, şehri ziyarete gelen turist sayısını kontrol altına almaya yönelik önlemler denerken, geçici giriş ücreti uygulamasının başarılı olduğunu duyurdu.

Kentte 25 Nisan'da başlayan uygulama ile belirli günlerde kente günübirlik girişler için 5 euro rezervasyon ücreti alındı. Biletli girişin amacı, günübirlik gelenleri daha sakin dönemlerde gelmeye yönlendirerek aşırı yığılmanın önüne geçmekti. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro'ya göre 14 Temmuz'a kadar belirli günlerde devam eden 29 günlük uygulamada yaklaşık 2,64 milyon dolar getirdi. Belediye başkanı uygulamanın başında 700 bin euroluk bir gelir beklediklerini söylemişti. Elde edilen gelir tahminleri aştı.

KİMLER ÖDEMİYOR?

Açıklamaya göre söz konusu süre içerisinde toplam 3.618.114 kişi rezervasyon yaptırmış, bunlardan 1.398.084'ü otellerde kaldıkları için ödemeden muaf tutulmuş. Diğer muafiyetler arasında, ücretin uygulandığı günlerde şehre seyahat eden 651.254 işçinin yanı sıra giriş ücreti ödemesi gerekmeyen 466.819 öğrenci de yer alıyor. Venedik Belediyesi tarafından açıklanan verilere göre ayrıca 78.224 kişi kent sakinleriyle akraba oldukları için, 107.146 kişi ise kentte doğmuş olmak; dini ve kültürel etkinliklere katılmak gibi “diğer” nedenlerle ücret ödekten muaf tutuldu.

DENEY İŞE YARADI

CNN haberine göre veriler günübirlikçilerin ve turistlerin Cumartesi'yi Pazar'a tercih ettiğini gösteriyor. Belediye verilerine göre 'kırmızı alarm' verilen yoğun günlerde şehre gelenlerin sayısında bir azalma da gözlendi. Brugnaro, “Deney işe yaradı ve ilerleyebiliriz. Sonbaharda toplanan verilerin daha derin bir analizini yapacağız” dedi.

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
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İLERİ
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