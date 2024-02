Sevgilisinin takımını ihya etti: Taylor Swift’ten 331 milyon dolarlık 'tribün' desteği

Razi Canikligil'in 'Taylor Swift ekonomisine' ilişkin analizi şöyle:

Taylor Swift'in NFL Kansas City Chiefs karşılaşmalarını tribünden izlemesi takımın marka değerini 331.5 milyon dolar artırdı.

Tüm dünyada özellikle ABD’de devasa hayran kitlesine sahip pop müziğin süperstarı Taylor Swift ve Kansas City Chiefs'in yıldız oyuncusu Travis Kelce'nin aşk hikayesi, takımın 11 Şubat gecesi Las Vegas’taki Super Bowl finaline yükselmesinin ardından ABD gündeminde tartışma konusu oldu.

Taylor Swift, Kansas City Chiefs hayranları için maç günü deneyimine tribündeki sevinç gösteriyle yalnızca seyircinin genel eğlence değerini artırmakla kalmadı, aynı zamanda hem kendisi hem de NFL futbol kulübü için önemli mali sonuçlar doğurdu. Swift'in Kelce ile ilişkisi medyada önemli yer kapladı ve ulusal ve uluslararası ölçekte dikkatlerin Chiefs'e çekilmesini sağladı. Bu artan görünürlük, takımın marka değerini ve sponsorluk fırsatlarını doğrudan etkiledi.

Chiefs'in sahibi Clark Hunt, Taylor’ın sadece takımının değil, NFL’in de marka değerini ve izlenme oranlarını artırdığını, ayrıca genç kadın izleyici kitlesinde önemli bir artış olduğunu kaydetti.

SİYASİ YORUMLAR DA DEVREDE

Spor ve eğlencenin dinamik dünyasında beklenmedik işbirlikleri çoğu zaman ilgili tüm taraflar için önemli mali kazançlara yol açabilir. Küresel pop sansasyonu Taylor Swift'in Kansas City Chiefs maçlarında tribünde yer alması ve kameraların kendisini sıkça göstermesi, müzik ve sporun benzersiz bir karışımını yaratması, hayranlarda yankı uyandırması ve bir dizi finansal fayda sağlamasıyla ortaya çıktı.

2020 Başkanlık seçimlerinde açıkça Joe Biden’ı desteklediğini sosyal medyadaki yüz milyonlarca hayranına duyuran Swift’in halen devam eden dünya turnesinin daha şimdiden 1 milyar dolar gelir etmesi ve bu pazar gecesi gerçekleştirilecek dağıtılacak Grammy ödüllerini toplamasına kesin gözüyle bakılması, Trump yanlısı sağcı siyasi ve medya figürlerinin komplo teorilerinin hedefine yerleşti.

Psikolojik operasyon iddiası

Sosyal medyada Swift'in Pentagon'un psikolojik operasyonlarında rol oynadığı iddialarından kendisinin ve iki kez Super Bowl şampiyonu erkek arkadaşının Başkan Joe Biden'ın yeniden seçilmesine yardımcı olacak gizli bir komplonun kilit unsurları olduğu fikrine kadar sayısız temelsiz söylenti yayıldı. Kulübünden sponsorluklar hariç yılda 14 milyon dolar kazanan Travis Kelce’nin KOVİD yanlısı bir aşı kampanyası için Pfizer ile ortaklık yaptığı için Cumhuriyetçi Partili muhafazakarlar tarafından zaten nefret ediliyordu.

Takıma sinerji verdi

Taylor Swift ve Chiefs arasında takımın geçtiğimiz yıl şampiyonluğa uzanmasıyla başlayan sinerji stadyumun ötesine de uzanıyor. İşbirliği muhtemelen hayranların deneyimlerini çevrimiçi olarak paylaşmasıyla sosyal medya platformlarına katılımın artmasına yol açtı. Bu organik tanıtım, daha fazla takipçi ve potansiyel hayran çekmeyi sağladı.

Ayrıca, yerel toplum üzerindeki ekonomik etki de göz ardı edilemez. Swift'in sahneye çıkışı şehrin turizm endüstrisine katkıda bulunurken, farklı yerlerden hayranlar canlı müzik ve futbolun eşsiz karışımına tanık olmak için seyahat ediyor. Oteller, restoranlar ve ulaşım hizmetleri de dahil olmak üzere yerel işletmeler, Swift'in Chiefs'in maç günü kutlamalarına katılımının yarattığı artan yaya trafiğinden yararlanıyor.

Müzik ve spor biraraya gelince; Kazan!, Kazan!

Sonuç olarak, Taylor Swift'in Kansas City Chiefs maçlarında yer alması yalnızca taraftarlar için genel eğlence değerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda hem sanatçı hem de futbol kulübü için önemli mali avantajlar sağlıyor. Bu işbirliği, müzik ve spor dünyaları kesiştiğinde ortaya çıkan kazançlı fırsatların bir kanıtı olarak hizmet ediyor ve ilgili tüm paydaşlar için bir kazan-kazan durumu yaratıyor.

Cumhuriyetçiler, 2024 başkanlık yarışında henüz kimseyi desteklemeyen Taylor Swift için sosyal medyada ‘’Siyaset yapma, şarkı söylemeye devam et" şeklinde uyarılarda bulunurken, Biden'ın kampanyasının 2020'deki desteğini tekrarlanması için kendisine kur yaptığını, hatta şaka yollu bir şekilde başkanın bir Eras tur durağında görünmeyi planladığı da belirtiliyor.

Her ikiside yaşlı olan Eski Başkan Trump ve Biden, genç seçmen bloğunun her iki adaya yönelik isteği azaldığı için Swift’in elinde tuttuğu gençlik oyu için yarışacak.