Sırbistan'da neler oluyor? AA analizi...

Rusya ile tarihi ve kültürel bağlarını korumaya çalışırken ekonomisine katkı sağlayan Batılı ülkelerle de ilişkilerini iyi tutmaya çalışan Sırbistan'daki lityum madeni rezervleri, yıllardır bu konuda protestolara sahne olan ülkenin Rusya ve Batı ile kurduğu ilişki dengesini de zorluyor.

AA'nın bu konudaki analizi şöyle: "Rusya'nın Balkanlar'daki eli" olarak nitelendirilen Sırbistan, bir yandan bu ülkeyle sahip olduğu tarihi ve kültürel bağları korumaya çalışırken bir yandan da ekonomisini güçlendirmek için Batılı ülkelerle işbirliklerine devam ediyor.

Sırbistan'ın Loznica kentinde İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto tarafından 2004'te keşfedilen lityum madeni rezervleri, ülkede yıllardır devam eden protestolara sebep oluyor.

Muhaliflerin de desteklediği "çevreci aktivistler", Rio Tinto'nun bu projeyi gerçekleştirmesini istemediklerini dile getirerek büyük çaplı gösteriler düzenlerken Sırbistan yönetimi, lityum madeninin ekonomik kalkınma için fırsat olduğu yönünde açıklamalarda bulunuyor.

- Sırbistan ile Almanya arasında elektrikli araçlar alanında stratejik ortaklık anlaşması

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçen ay, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Belgrad'da bir araya gelerek ham madde, elektrikli araçlar ve batarya üretimi konusunda stratejik mutabakat zaptı anlaşması imzaladı.

Vucic, Belgrad'da düzenlenen Stratejik Hammaddeler Zirvesi kapsamında yapılan anlaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında ülkesi adına mutlu olduğunu ve gurur duyduklarını ifade etti.

Anlaşmanın Avrupa ve Almanya için önemli olduğunu vurgulayan Vucic, "Bu, bizim için bir dönüm noktası, büyük bir değişim ve geleceğe doğru sıçrama yapabilmek adına önemli. Bunun mümkün olduğunu bile düşünmüyorduk." dedi.

Yapacakları işlerde her şeyi şeffaf bir şekilde hayata geçireceklerini dile getiren Vucic, "Ülkemizde benzersiz şekilde, üretimin yapılacağı yerde halkımızın yaşamı için, hava, toprak ve suyun temiz kalması için mücadele edeceğim. Ülkemizin ekonomik anlamda ilerleyeceğine inanıyoruz. Bu, bize en az 6 milyar avro yeni yatırım getirecek. Ülkemizde şimdiye kadar yapılmış en büyük yatırım olacak." diye konuştu.

- "Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunu açıkça destekliyorum"

Almanya Başbakanı Scholz da cesaret gerektiren bir kararı doğru zamanda aldıklarını söyledi. Çevreye zarar vermeyen enerji çeşidine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Scholz, şöyle devam etti:

"Anlaşma, bölgedeki madencilik faaliyetleri için iyi bir ekonomik gelişim perspektifi getiriyor. Bu anlaşma, aynı zamanda tüm ülke için de iyi. İki prensibi izleyeceğiz, çevreyi koruma ve biyoçeşitlilik konusunda en yüksek standartlara uyum. Bu proje, bir Avrupa projesidir. Avrupa ruhuna ihtiyacımız var ve bu, geleceğimiz için büyük önem taşıyor. Bu yüzden Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonunu açıkça destekliyorum. 20 yıl önce vadedilen AB üyeliği perspektifini Batı Balkan ülkelerine sunmak istiyorum."

- "Şu anda bir kazı işlemi yok ve olmayacak"

Sırp lider Vucic, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında ise ülkesindeki lityum madenlerinde uzmanların çalışma yapacağını söyledi. Sırbistan'dan ve dünyanın farklı bölgelerinden alanında uzmanların görüşleri alınmadan lityum çıkarma işlemi yapmayacaklarını belirten Vucic, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda bir kazı işlemi yok ve olmayacak. Kendi adımıza garanti alana kadar yani önümüzdeki 12 ila 18 ayda hiçbir işlem yapılmayacak. Sizleri kandırıyorlar, sizlere yalan söylüyorlar, yurt dışından en iyi uzmanları çağıracağız ancak en iyi Sırp uzmanları da konuya dahil edeceğiz. Uzmanlar, bize anlatacakları şeylerle insanların güvende olup olmayacağını söyleyecekler."

- Rus istihbaratından Vucic'e darbe uyarısı

Sırp lider Vucic, 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Rus istihbaratının ülkede Batılı güçlerin desteğiyle darbe yapılabileceği" konusunda kendisini uyardığını söyledi.

Vucic, "Rusya'dan resmi bilgi aldık. Bununla ilgileniyoruz. Sırbistan Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) ve bu konuda uzmanlaşmış kişiler işlerini yapıyorlar. Bir şey yapmayı hayal edenler, yapamazlar. Sırbistan ilerliyor, bunu durduramazlar ve durduramayacaklar. Herkese mesajım bu. İnsanların endişelenmesine ve kaygılanmasına gerek yok." diye konuştu.

Bölgedeki siyasi uzmanlar ise Sırbistan'daki halihazırda en güçlü yatırımcıların arasında yer alan Çin'e bağımlılığını azaltmak için AB'nin, Sırbistan'ın kaynaklarına erişimin yolunu açmak istediğini, Rusya'nın ise buna müsaade etmek istemeyerek "darbe girişimi" uyarısı yaptığını belirtiyor.